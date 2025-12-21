埔里公民討論會 反設掩埋場

埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置並提供連署書供民眾簽署。



（圖：議員陳宜津服務處提供）

▲埔里公民自發舉辦討論會，反對掩埋場設置並提供連署書供民眾簽署。



（圖：議員陳宜津服務處提供）

針對允捷公司向南投縣政府提出「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請，將於南港溪上游設置一般廢棄物及事業廢棄物掩埋場，關心水源與環境永續的埔里居民與公民團體，二十一日上午自發舉辦「公民討論會暨記者會」，透過公民討論、讀書會與連署行動，凝聚在地社群對掩埋場選址與長期環境風險的共識。

本次活動由台灣水環境關懷聯盟發起，南投水環境關懷聯盟、水沙連雜誌社、台灣水沙連好生活文化協會、新故鄉文教基金會、漸隆企業 共同響應，於上午九點半開放民眾進場聆聽，現場提供連署書供民眾簽署。包括台水盟理事長吳宗澤、文史工作者簡史朗、台水盟常務理事葉明峰、台水盟理事林文隆以及多位長期關心地方環境議題的公民代表，以及民意代表皆到場表達立場與看法。

台水盟理事長吳宗澤先生表示，埔里位處重要水源涵養區，一旦掩埋場設置不當，可能造成長期且難以回復的環境風險，甚至形成無形卻深遠的「心理污染」，讓居民長期生活在不安之中。相關單位在決策前，應充分揭露資訊、審慎評估替代方案，並尊重在地民意。

台水盟常務理事葉明峰博士指出，允捷公司規劃於埔里水源涵養區設置乙級廢棄物掩埋場，上游水文實質連結埔里地下水與下游鳥嘴潭人工湖。業者宣稱防滲層可達「零滲漏」並不符合科學事實，在時間、壓力與地震風險下，污染外洩只是早晚問題，一旦發生，將危及飲用水安全與埔里農業命脈。

台水盟理事林文隆先生則表示，本身研究埔里的水質與魚類多年，將針對埔里的水對茭白筍農的重要性，從茭白筍農耕作的期程，看見農民與環境與動物之間的連動；特別是水，它是串起埔里一千四百公頃農地的最重要元素。

文史工作者 簡史朗老師更強調，埔里盆地為中央黏板岩山地陷落形成的封閉型內陸盆地，歷經數百萬年沉積與地形演變，盆地下方仍存在深達約八百至九百公尺的沉積層，蘊藏豐富含水層，是埔里鎮民主要、也是唯一的飲用水來源，自來水幾乎全數取自此一地下水系。

然而，規劃中的「麒麟里事業廢棄物掩埋場」緊鄰埔里盆地，一旦發生污染，恐直接威脅整個盆地地下水安全，因此堅決反對在此設置掩埋場。

活動中，主持人向民眾說明連署書所提出的「四大堅持」，並強調掩埋場設置不僅涉及廢棄物處理問題，更牽動水源安全、農業生產、居民健康與地方未來發展。與會民眾共同唸出訴求內容，展現地方社會對此議題的高度關切與一致立場。

此外，針對預計於二○二六年一月四日召開的環境影響評估審查會，主辦單位也呼籲中央與地方民意代表、主管機關，確保在地居民與專家能充分列席與發言，讓審查過程真正納入地方聲音，而非流於形式。也強調，此次行動不分政黨、不陷入藍綠對立，期盼透過理性討論與公民參與，守護埔里的水源、土地與下一代的生活環境。