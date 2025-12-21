埔里公益匠泰聖誕光嘉年華以光凝聚公益與陪伴 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】匠泰開發建設有限公司與Feeling18巧克力工房攜手舉辦「2025年埔里公益匠泰聖誕光嘉年華」21日於埔里溫馨登場!今年以「光」為核心概念，，結合公益捐款，音樂演出及親子互動泡泡秀等多項活動，吸引民眾熱情參與，在冬日節慶中增添溫暖與亮點。

本次活動注入溫暖的公益精神，透過線上小額募款，募集善款全數捐贈給「陳綢兒少家園」及「南投縣私立家扶希望學園」，期盼讓孩子們在節慶中感受關愛與支持，，辦辦位號召民眾化身弱勢兒少的聖誕老公公，為孩子點亮希望之光，現場活動豐富多元，括 聖誕市集攤 吹笛手家族音樂演出，捌啵童趣藝術親子互動泡泡秀以及似顏繪老師以畫筆記錄每參與者的美好瞬間，營造溫暖氛圍與親子共享的節慶時光。

匠泰建設黃建堯總經理表示，匠泰長期深耕在地，希望透過活動強化企業與社區的連結，他強調，公益不應僅止於捐助，更需持續投入並親自參與，讓資源真正落實在需要的孩子與家庭身上，未來匠泰也將延續這份初心，動動更多關計畫畫，助助社資資源成良善善環。

Feeling18巧克力工房茆晉日牂董事長表示，Feeling18巧克力工房長期秉持『取之於社資用之於社資』的理念，並透過，18度C文化基金資投入偏鄉教育與弱勢兒少支持。能參與此次公益活動，是我們回饋地方陪伴孩子的實際行動，也期盼讓更多孩子在節慶中感受到關計與力量。

隨著聖誕光嘉年華在歡笑與祝福中圓滿落幕，每一份笑容與善意都化作溫暖的光，照亮孩子們的心，也感染每一參與的民眾，期盼這份溫暖能持續延伸到生活的每個角落，讓公益不只是一次活動，而是長久陪伴與關計的力量，與社區 家庭一同分享節日的喜悅與希望。（圖／記者石振賢攝）