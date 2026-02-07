埔里凌晨惡火吞噬民宅倉庫 屋主受困冷氣機外驚險獲救

埔里凌晨惡火吞噬3棟建物，屋主攀冷氣室外機驚險逃生。（圖 ／翻攝畫面）

南投縣埔里鎮新生路於7日凌晨發生一起驚險住宅火警，火勢猛烈且一度延燒至鄰近建築物，所幸消防人員迅速到場搶救，成功將受困屋主救出，僅造成輕微嗆傷，未釀成更大傷亡，整起火警共出動50名消防與救護人員，火勢於凌晨3時51分完全撲滅，初估財物損失約新台幣200萬元。

南投縣消防局指出，消防單位於7日凌晨2時58分接獲通報，指埔里鎮新生路一處住宅發生火警，隨即派遣雲梯車、水箱車、水庫車及救護車前往搶救，並動員多個分隊支援，消防人員抵達現場時，發現起火建築為2層樓鐵皮加強磚造的住宅與倉庫混合建物，現場共分為3棟建築。

消防局表示，第1棟為屋主實際居住的住宅，第2棟為倉庫，主要用於飼養鳥類及儲放金紙，第3棟則為儲放寶特瓶原料的倉庫，當時第2棟倉庫已全面燃燒，火勢相當猛烈，並有向第1棟住宅及第3棟倉庫延燒的危險，現場濃煙密布，情況一度相當危急。

搶救過程中，消防人員發現屋主因火勢阻斷逃生路線，受困在第1棟住宅2樓的冷氣室外機上，立即架設梯具將人安全救下，並同步佈署4條水線全力滅火，經多名消防人員奮力搶救，火勢於凌晨3時31分獲得控制，並在3時51分完全撲滅。

此次火警僅屋主1人因吸入濃煙造成輕微嗆傷，經評估後未送醫治療，至於起火原因及詳細損失情形，仍待相關單位進一步調查釐清。

