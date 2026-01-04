埔里反掩埋場團體回應環評補件審查結果 表達遺憾與意見 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣政府於1月4日下午13時，在南投婦幼館召開允捷公司開發之「埔里廢棄物掩埋場設置案」第一次環境影響評估審查會議。審查結果：修正補件，並將於4月15日前再次召開第一階段的審查會議。對此，「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」強力表達遺憾。後續將組織更大規模的抗爭行動，直到本案撤回或不予審查為止。

大聯盟今天號召350位埔里鎮民前往會場，馬文君立法委員、羅美玲立法委員也親臨現場與民眾一同嚴正表達反對立場，強烈質疑本案選址正當性、環評程序正義與環境影響說明書之專業可信度。

為凸顯本案選址位於埔里重要水源涵養區上游的錯誤，珠仔山社區居民透過社區行動劇演出，設置事業廢棄物掩埋場，對於大埔里地區的民生用水、生態環境與地方產業造成長期且不可逆的風險。

檢視目前允捷公司所提出之環境影響說明書內容錯誤百出，從基礎資料蒐集、環境現況描述到污染風險評估，皆存在明顯疏漏與不符事實之處，未能如實反映埔里地區的水文地質特性，對地下水流向、污染擴散途徑及氣候變遷風險的評估更流於形式。如此品質低落、不具科學嚴謹性的文件，根本無法作為環評審查與公共決策的正當依據，更顯示開發單位對攸關公共安全的重大開發案態度輕率，形同將公共利益視為兒戲。

此外大聯盟嚴正質疑本案環評程序，地方居民長期未被充分告知，資訊揭露不足，缺乏實質且有效的公共參與，已明顯違背環境影響評估制度應遵循的「預防原則」與「公民參與」核心精神，且如同審查會委員指出，本開發案完全看不出「重要性、需要性與合理性」。大聯盟認為環評不應淪為替特定開發案背書的形式程序。在接下來的3月15前，開發商將於埔里召開至少三場說明會，大聯盟將持續擴大抗爭，表達返對立場。

反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟鄭重呼籲南投縣政府：

一、立即停止本案環評程序，重新審議選址的正當性與必要性；

二、正視埔里作為關鍵水源地的公共利益定位，將水資源安全列為不可退讓的政策底線；

三、建立真正公開、透明，且具實質影響力的公民參與及資訊揭露機制。

同時也呼籲業者應秉持企業社會責任，主動撤回本案開發申請，避免繼續危害大埔里地區的水源安全。最後，大聯盟再次強調，這不只是埔里一地的問題，而是攸關整個中台灣水源安全與世代正義的重大公共議題，絕不容在黑箱作業下被倉促決定。（圖／大聯盟提供）