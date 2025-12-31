埔里囝仔全國體育賽獲佳績 廖志城開心頒獎金

埔里囝仔讚啦！南投縣埔里鎮學子今年參加全國運動競賽，總計十項勇奪全國前三名，其中女壘、女子棒球、射箭、角力及籃球合計拿下六座冠軍，團體競賽方面埔里國中女壘隊今年達成二連霸，更在六年內五度封后。鎮長廖志城特別頒發獎金近四十萬元，期許持續精進為埔里爭光。

埔里鎮公所自二○二三年起固定獎勵參加全國競賽榮獲前三名的優秀選手，也同樣表揚指導有功的教師及教練，感謝他們為埔里爭光，個人賽第一名獎金五千元、第二名三千元、第三名二千元；團體賽第一名四千元、第二名二千四百元、第三名一千六百元，今年計有十項全國運動競賽獲得前三名，總計一百一十八位選手、教師與教練。

廣告 廣告

公所三十一日上午於三樓大禮堂表揚優秀選手及指導教師、教練，鎮長廖志城親自頒發近獎金，議員陳宜君、鎮民代表詹文平等人也到場祝賀選手，並感謝指導老師、教練的辛勞，廖志城表示，選手投入訓練的時間長，老師、教練的要求也非常嚴格，大家可說是吃盡苦頭，才能享受競賽佳績的果實，成為「埔里之光」及「南投之光」。

個人賽宏仁國中吳聖元榮獲全國中等學校運動會角力冠軍、大成國中余祐恩也榮獲全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽複合弓個人對抗賽冠軍，成績耀眼，鎮長廖志城特別頒發獎金，獎勵優秀選手及指導老師、教練，期許持續精進為埔里爭光。