▲埔里囝仔讚！全國體育競賽10項奪前3名，鎮長廖志城頒獎近40萬元鼓勵選手與教練。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】埔里囝仔讚啦！南投縣埔里鎮學子在今年全國各項體育競賽中表現亮眼，總計10項競賽勇奪全國前3名佳績，其中女壘、女子棒球、射箭、角力及籃球等項目更一舉拿下6座全國冠軍，展現埔里基層體育長年深耕的豐碩成果。埔里鎮公所今（31）日上午於鎮公所3樓大禮堂舉行表揚活動，鎮長廖志城親自頒發近40萬元獎金，嘉勉118位優秀選手及指導教師、教練，肯定他們為埔里爭光。

在團體競賽方面，埔里國中女子壘球隊於113學年度中小學女子壘球聯賽完成2連霸，並締造6年內5度封后的輝煌紀錄，歷屆更累積17座冠軍，堪稱全台國中女壘霸主；此外，埔里高工於2025理事長盃全國壘球錦標賽高中女子組奪冠，埔里國中也分別在國中軟式女子棒球聯賽及全國國小籃球夏季聯賽中奪得佳績，充分展現埔里團隊運動的整體實力。

個人競賽方面同樣星光熠熠，宏仁國中吳聖元榮獲2025年全國中等學校運動會角力國男組希羅式冠軍，113學年度另有3項賽事奪金，實力堅強；大成國中余祐恩則於全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽中，拿下複合弓國中男子組個人對抗賽冠軍，為埔里射箭發展再添重要里程碑。此外，埔里國中男籃隊於國中籃球聯賽甲級男生組勇闖全國4強，最終榮獲第3名；埔里高工洪沙宣也在114年全國青年盃游泳錦標賽中，摘下高中女子組50公尺蝶式第2名，成績難能可貴。

埔里鎮公所自2023年起，固定編列預算獎勵參加全國競賽並榮獲前3名的選手，同時表揚指導有功的教師與教練，個人賽第1名獎金5,000元、第2名3,000元、第3名2,000元；團體賽第1名4,000元、第2名2,400元、第3名1,600元。今年共有10項全國賽事獲獎，總計118位選手、教師及教練接受表揚。

鎮長廖志城表示，選手們長時間投入高強度訓練，教師與教練的指導更是嚴謹而辛苦，唯有付出汗水與努力，才能在全國舞台上收穫成果，成為「埔里之光」與「南投之光」。他也指出，上任以來持續提升社會福利與教育資源，積極補助鎮內學校及社團赴外競賽，至今年底累計補助已超過500萬元，未來將持續支持體育與多元發展，讓孩子們在不同領域發光發熱。

與會的縣議員陳宜君也肯定選手們的努力，強調優異成績背後是無數汗水與淚水的累積，感謝鎮公所對基層體育的重視，也感謝家長長期陪伴與支持，讓孩子能無後顧之憂地追逐夢想。

埔里國中校長陳清濱代表獲獎學校致詞表示，感謝鎮公所編列預算鼓勵優秀選手，近年埔里各校競賽成績穩定成長，這不僅是學生努力的成果，更是教師與教練全力投入的回報，期盼在各界支持下，埔里體育持續精進，再創高峰。