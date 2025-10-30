埔里囡仔愛飛機 暨中洪以理錄取澳洲皇家墨爾本理工大學等3知名大學

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立暨大附中學生洪以理從小對飛機情有獨鍾，為了看不同機型飛機，經常到桃園機場近距離觀看，憑藉對航空飛行的熱情與努力，成功錄取澳洲皇家墨爾本理工大學、南昆士蘭大學、及格里菲斯大學等3所國際知名大學，主攻航空飛行領域科系，朝夢想前進，也成為該校最早錄取大學的高三生。

國立暨大附中數理實驗班學生洪以理，住在沒有機場的南投縣，但是從影片、書籍中看到飛機就有說不出的喜愛，只要聽到空中有飛機聲接近，一定抬頭觀看，後來也經常到桃園機場看不同航空公司、不同機型的飛機，懷抱著航空夢想的他，上高中後也朝該夢想繼續努力。

廣告 廣告

暨大附中校長黃方伯表示，洪以理同學今年暑假獲得南投縣府的出國獎學金，到菲律賓遊學一個月，在全英語環境中強化聽說能力，為出國留學預作準備，同時積極投入雅思(IELTS)國際英語測驗的準備，全力朝航空夢想邁進。

這學期申請澳洲3所國際知名大學的航空領域科系，包括：皇家墨爾本理工大學、南昆士蘭大學、及格里菲斯大學等3校，全部獲得錄取，成為該校這學期最早錄取大學的學生。

由於澳洲入學時間與台灣不同，給台灣相差半年，因此洪以理還未決定是否到澳洲唸大學，目前還在繼續申請其他國家跟航空領域有關的大學，最後再從錄取的大學中選擇最適合的報到就讀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

燕子口堰塞湖潰流！立霧溪暴漲瞬間影片曝 部落直呼像海嘯

今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴

全家超商招牌變「犬家」官方親曝原因！網笑瘋：以為山寨店

世界大賽》首局震撼道奇塞揚強投！ 藍鳥關鍵G5背靠背開轟寫稀有紀錄

