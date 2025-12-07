埔里地母至尊聖誕慶典 許縣長出席團拜儀式

埔里地母至尊聖誕慶典，縣長許淑華、副議長潘一全等出席參加團拜祭典。(南投縣府提供)

位於埔里的寶湖宮天地堂從十二月三日起連續五天辦理地母至尊聖誕慶典活動，十二月七日(農曆十月十八日)為地母至尊聖誕，吸引數以萬計信眾前來參拜祈福；縣長許淑華(七)日下午也特別前往參加團拜祭典，手持清香及敬獻鮮花，祈求地母保佑縣內平安。

除許縣長外，包括立法委員馬文君、縣議會副議長潘一全、議員林芳妤、黃世芳、吳國昌、蘇昱誠等貴賓，也在廟方董事長劉珠媚及執事人員陪同下進行團拜儀式。

許縣長表示，埔里寶湖宮天地堂是地母至尊總廟，神威顯赫，信徒來自國內外各地，平時已是人聲鼎沸，每年年底的聖誕慶典期間，更是人山人海，信徒都會回廟參拜祝壽祈求庇佑，造成沿線道路塞車，但也因此帶動大埔里地區的經濟發展，歡迎大家多到南投來，不論是宗教信仰或觀光旅遊，都非常值得到訪。

寶湖宮天地堂表示，這5天活動期間，現場都準備溫暖的素食平安餐供所有香客享用，廟裡也販售每年都大受歡迎的壽桃粿（紅龜粿），象徵平安、長壽與好運，是許多信眾每年必買、祈福送禮兩相宜的熱門點心。

而在聖誕前一天晚上會舉行隆重的祝壽儀式（上天宮及三獻禮）；七日聖誕當天早上十一點午供、下午一點三十分團拜、下午二點擲筊爐主，歡迎民眾多來廟裡參拜、祈福，一同感受地母慈悲與祝福；更希望透過這次聖誕系列的活動，讓更多民眾走進廟宇、感受傳統文化的美好，也能在年末時刻獲得心靈力量與滿滿祝福。