埔里垃圾車輻射異常 核安會：核醫廢棄物所致已隔離

（中央社記者曾筠庭台北9日電）媒體報導南投縣埔里鎮清潔隊近日外運垃圾去化時，有垃圾車因輻射值異常遭焚化爐退運。核能安全委員會今天表示，經檢測確認，輻射異常來源為廢棄紙尿布，核種為鎦-177，研判為接受核子醫學治療病患返家後產生的廢棄物，已妥善隔離處理，對大眾健康不會造成影響，請民眾安心。

核安會今天發布新聞稿指出，於8日得知相關媒體報導後，隨即聯繫南投縣埔里鎮清潔隊，並於今天派員攜帶輻射偵測儀器及相關裝備前往垃圾暫存場，提供輻射偵測與技術協助。經手持式輻射偵測儀器初步篩檢後，確認輻射異常來自部分廢棄紙尿布，進一步以核種分析儀器檢測，確認核種為鎦-177（Lu-177）。

核安會說明，鎦-177為醫療用途的放射性核種，具有低能量貝他粒子及短半衰期特性，目前主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌，研判此次事件為接受核子醫學治療病患返家後，產生的生活廢棄物未妥善管理所致。

核安會表示，目前埔里鎮清潔隊已將輻射異常的紙尿布集中隔離保管，待其自然衰變至背景值後，才會送往焚化爐處理，過程中不會對清潔人員或一般民眾造成健康影響。

核安會強調，已要求醫院參考國際核醫藥物治療病患的出院管理方式，須在符合相關輻射安全規定後，才能讓病患返家，以保障家屬及社會大眾的輻射安全。未來也將持續加強對醫院的輻射安全宣導，要求醫療院所強化病患治療後返家期間的輻射防護衛教，提醒病患妥善管理廢棄物，以避免類似情形再度發生。（編輯：楊蘭軒）1150209