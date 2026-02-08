埔里垃圾車首遭退運！進焚化爐驚見「輻射值超標」整車被迫載回

記者陳佳鈴／南投報導

南投埔里垃圾車1車在進入焚化爐前，因被偵測到「輻射值超標」而遭到整車退運，這是埔里鎮史上首次因輻射問題被拒收。（圖／翻攝埔里清潔隊）

南投縣埔里鎮驚傳垃圾清運烏龍！埔里鎮清潔隊日前好不容易外運 3 車垃圾以緩解年節前的堆積壓力，不料昨（7）日卻傳出其中1車在進入焚化爐前，因被偵測到「輻射值超標」而遭到整車退運。這是埔里鎮史上首次因輻射問題被拒收，清潔隊今日將動用探測器「洗垃圾」找出污染源，並嚴正呼籲鎮民切勿將醫療廢棄物混入家戶垃圾。

埔里鎮垃圾堆置場因面積狹小，年節前夕常面臨堆積如山的窘境。6 日清潔隊順利外運3大車垃圾，原以為能鬆一口氣，孰料昨日下午其中一部轉運車竟被焚化爐「退貨」。

埔里鎮清潔隊長陳俊宏無奈表示，該車垃圾在進入焚化爐前，門口的輻射偵測器感應到數值異常，明顯超過法定標準。為了安全起見，整車垃圾被強制退運，載回清潔隊部卸貨。這不僅造成清運進度受阻，公所還得額外負擔退運費用，對緊繃的清潔預算無疑是雪上加霜。

「過去從未發生過這種狀況！」陳俊宏指出，一般家戶垃圾不應出現輻射反應，極大可能是有人將醫療廢棄物、工業儀器或特定放射性器具隨意丟棄。清潔隊今日上班後，將使用專門的「輻射探測器」對這車被退回的垃圾進行地毯式搜索，務必找出導致數值超標的「元兇」。

據了解，具有輻射性的事業廢棄物必須委託具備執照的專業清運公司處理，絕對不可混入一般垃圾車。一旦垃圾含輻射進入焚化爐，恐導致爐體汙染或工作人員暴露危險，後果難以想像。

