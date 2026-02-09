埔里垃圾車「輻射超標」遭退運 核安會揪元兇：大量紙尿布惹禍

南投埔里垃圾車「輻射異常」，核安會找到兇手。核安會提供



南投縣埔里鎮外運垃圾，近日共有2車次被偵測到輻射值超標、整車垃圾退運，除了是縣內清潔隊首次遇到這情況，也讓附近民眾感到憂心，是否環境內有輻射超標。核能安全委員會協助偵測，在2車內找出13片紙尿片輻射值超標，研判是尿液殘留做核醫檢查等化學藥劑造成，劑量已相當低，不致影響人體健康。

農曆年前是垃圾清運高峰，民眾也會將家中大型垃圾清運，沒想到埔里鎮清潔隊遇上大麻煩，近日一共2車在進焚化爐前，被偵測出輻射值超標，隊員未遇過輻射過量，都相當緊張。

核能安全委員會知悉後主動協助，今天下午專業人員帶著監測儀器到埔里清潔隊，對2車卸下的垃圾一一偵測，就找到13片紙尿片輻射值達10微西弗/時（µSv/h），超出正常值不少。

核安會表示，輻射值超標研判是因民眾做癌症治療或做核醫檢查的藥劑殘留在尿液中。核安委員會解釋，輻射異常來自廢棄的紙尿片，進一步使用核能分析儀器測得核種是「鎦-177」，研判是使用尿片的人在醫院進行核子醫學治療後，所產生的廢棄物，待衰變至背景值後才送焚化爐處理。

埔里清潔隊強調，經檢測，這些廢棄紙尿布其輻射量已非常低，不會影響人體健康，已告知隊部人員可以放心，民眾也能安心。

