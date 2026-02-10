埔里垃圾車「輻射超標」遭退運！核安會揪出元兇

南投縣埔里鎮清潔隊面臨一項危機。上週六外運的七車垃圾中，有一車在焚化廠門口被偵測到輻射值超標遭退運。隔日再度外運七車垃圾，仍有一車出現相同狀況。這是埔里清潔隊首次遭遇垃圾輻射異常事件。

核能安全委員會獲悉後主動派員協助，9日下午攜帶專業偵測儀器前往埔里清潔隊進行全面檢測。經過逐一篩查，在兩車垃圾中找出13片紙尿片輻射值達10微西弗/小時，超出正常標準。進一步分析確認，輻射物質為「鎦-177」，這是核子醫學治療常用的放射性藥物，主要用於治療神經內分泌瘤或轉移性攝護腺癌。

廣告 廣告

核安會表示，這些紙尿片應為接受癌症治療或核醫檢查病患使用後丟棄，藥劑經人體代謝後殘留在尿液中。雖然輻射值超標，但整體劑量極低，不會對清潔人員或一般民眾健康造成影響。建議將這些紙尿片集中隔離在有蓋鐵桶中保管三個月，待輻射自然衰變至背景值後再行處理。

衛福部南投醫院放射腫瘤科主任翁益強說明，病患接受核子醫學檢查注射藥劑後，部分會隨尿液排出，但代謝速度很快，殘留劑量極低，不會危害人體健康。通常建議病患過半天後即可正常接觸家人，使用過的尿片用垃圾袋密封後丟棄即可。

針對此次事件，核安會已要求醫療院所加強病患出院管理，確保符合輻射安全規定後才能讓病患返家，並加強衛教宣導，提醒病患妥善處理治療期間產生的廢棄物，避免類似情況再次發生。

更多品觀點報導

電子發票沒中別亂丟！環保局：丟錯最高罰6千元

嘉義縣垃圾車華麗變身 在地彩繪打造行動環保新風貌

