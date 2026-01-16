埔里基督教醫院深耕偏鄉70載 見證地方努力與轉變

埔里基督教醫院舉辦七十週年紀念感恩禮拜，與會人士共見證埔基的重要里程碑。（圖埔里基督教醫院提供）

記者劉晴文／南投報導

埔里基督教醫院十六日舉辦七十週年紀念感恩禮拜，各界代表齊聚一堂，共同見證埔基深耕偏鄉、守護生命七十年的重要里程碑。院長蘇世強表示，未來將持續秉持「榮神益人」初心，結合智慧醫療科技與跨專業團隊，守護大埔里地區及山地原鄉居民健康，邁向永續醫療的新階段。

埔里基督教醫院自一九五五年於南投縣埔里成立，從一間簡樸診所出發，經過醫療資源匱乏、交通不便與多次重大挑戰，而今發展為結合醫療、教學、長照與社區照護的區域教學醫院。走過七十個年頭，院方於十六日下午特別舉辦紀念感恩禮拜，來自政府機關、民意代表、日韓姐妹醫院代表、醫療體系、教會夥伴、埔基護校校友及院內同仁等超過四百名，現場洋溢感恩與祝福氛圍。

為歡慶七十週年，埔基以「雲彩見證．莫忘初衷」為主題，自去年九月起推出一系列院慶活動，結合健康促進、公益行動與文化展演等活動，吸引員工與社區民眾踴躍參與，讓院慶走出醫院、深入社區。十六日除了感恩禮拜，一樓大廳也規劃「院史導覽暨成果海報展」，並於埔基小教堂、懷舊診間及院史館，安排專人結合AI導覽技術，透過數位互動方式，讓來賓更深入了解埔基在山城醫療、教育培育及社區服務上的努力與轉變。

院長蘇世強表示，七十年來，埔基從診所出發，逐步發展為結合醫療、教學、長照與社區照護的區域教學醫院。特別是在九二一大地震期間，埔基扮演關鍵醫療支援角色，成為地方居民心中最重要的依靠，「榮神益人」的精神也深植大埔里地區。

蘇世強指出，對高齡社會挑戰，埔基近十餘年積極開展長照服務，並成立長照教學中心，在大埔里地區推動三十多個長照據點；近期將在埔里及水里興建二棟綜合式長期照顧機構，合計可提供三百二十床長照床位。同時持續深化醫療與護理人才培育，與暨南大學合作成立護理系與健康福祉學院，培育在地專業人力，強化連續照護與醫養整合量能。