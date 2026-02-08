埔里外運垃圾輻射值超標遭退運 清潔隊變垃圾場

南投縣埔里鎮7日外運垃圾因輻射值超標遭退運，目前仍暫放在清潔隊。（埔里鎮清潔隊提供／劉慧茹南投傳真）

外運3車垃圾有1車遭退運，重達18噸。（埔里鎮清潔隊提供／劉慧茹南投傳真）

退運單上勾選輻射值超標項目。（埔里鎮清潔隊提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾「輻射值超標」遭退運事件。由於是首度發生，鎮內又無輻射偵測儀，加上公務機關休假，重達18噸的垃圾今（8日）仍暫置於垃圾堆置場，令清潔隊相當無奈。

埔里鎮日前外運3車垃圾，卻有1車遭退運，原因是在進入焚化爐前，於入口處被偵測到垃圾輻射值超標，整車因此遭退回。原本應在下班前將垃圾卸下，並以輻射偵測儀查找來源，無奈鎮內一時無法借到相關儀器，只能待周一上班日借到設備後再行處理。

埔里鎮清潔隊長陳俊宏表示，過去從未發生垃圾輻射值過量而遭退運的情況，後續將進一步與環保局討論處置方式。據了解，部分工業用或醫療廢棄物可能殘留輻射值，但這類廢棄物皆不得混入一般家庭垃圾清運。

廣告 廣告

清潔隊也呼籲鎮民，切勿將醫療廢棄物等物品混入一般垃圾中，以免埔里垃圾再次遭整車退運。至於公所須負擔多少退運費用，陳俊宏無奈地說：「目前仍無法確定。」

更多中時新聞網報導

高中生選系 最愛醫藥

經典賽》多明尼加 星光不遜美日 馬恰多入列 打線超豪華

年節多重壓力交織 微休息比長假更療癒