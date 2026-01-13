埔里夜巡驚魂！67歲看護毒駕狂逃上國道 逆向衝警網自撞落網

埔里夜巡未開燈拒檢狂逃，67歲看護毒駕國道自撞落網被逮。（圖 ／翻攝畫面）

南投縣警察局埔里分局日前深夜執行例行夜間巡邏時，在埔里鎮忠孝路與北平街口發現1輛鐵灰色轎車行跡可疑，該車僅開啟警示燈卻未依規定開啟大燈，在路口附近緩慢移動，引起巡邏員警注意，隨即依法上前示意攔查，駕駛賴姓男子假意低頭翻找證件，趁警方不備時突然猛踩油門加速逃逸，現場氣氛瞬間緊張。

警方立即通報線上警網圍捕，巡邏警車一路尾隨追緝，賴男卻在市區內高速逃竄，過程中不僅多次逆向行駛，甚至衝破前方支援警車的攔截點，完全無視自身與其他用路人的安全，賴男竟直接開上國道六號，企圖往台中方向逃離埔里，行徑相當危險。

最終，賴男因車速過快、操控失控，在國道六號西向37.2公里處發生自撞事故，警方迅速趕抵現場將其制伏，賴姓嫌犯年約67歲，平時在台中市某醫院擔任看護工，當日駕車前往埔里，疑似因施用毒品後心虛，才會拒絕盤查並駕車逃逸。

警方在其車內隨身包包中起獲海洛因、毒品依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）及相關吸食器具，並對賴男進行毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，涉嫌毒駕行為明確。警方隨即依公共危險罪、毒品危害防制條例等罪嫌將其移送法辦，並依《道路交通管理處罰條例》開罰，當場移置保管車輛，並吊扣其駕照。

埔里警分局強調，施用毒品後駕車將嚴重影響判斷力與反應能力，是道路交通安全的重大隱患，警方也呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法，共同維護用路安全。

