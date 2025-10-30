埔里婦想領4000元才知帳戶遭銷戶 持菜刀大鬧銀行被警帶走

埔里鎮一名婦女30日在合作金庫無法領錢，竟持菜刀大鬧銀行。（圖／翻攝畫面）

埔里鎮一名婦女30日至合作金庫欲提款4000元，卻無法提領，宣稱曾叫媳婦存4000元，當天電腦故障，存摺改用手寫，質疑錢被銀行拗了、不見了，甚至從包包拿出預藏的菜刀以死相逼，銀行襄理見狀報警，警方到場安撫其情緒，將她帶回派出所，化解鬧劇。

目擊者說，婦女在銀行櫃檯無法領錢情緒激動，質疑存款被銀行拗了，揮舞手中菜刀大鬧銀行，讓行員相當緊張，不久2名警員到場，雙方對峙，警察勸婦人先坐著休息一下，建議把菜刀放在地上，該女激動地大叫「我為什麼要你們的話？」、「不要逼我，不然死乎恁看」。

警方獲報到場，安撫持刀女子的情緒，將她帶回派出所，並聯繫家屬協助調查。（圖／翻攝畫面）

警方指出，婦女至合作金庫欲提款4000元，因其帳戶已銷戶，無法提領，一時情緒激動，才拿出預藏在斜背包的菜刀欲自傷，經溝通婦女將菜刀放回斜背包，警方當場扣得菜刀1把，隨後將她帶回派出所，並通知婦女家屬到場協助調查。

警方表示，婦女拿刀在公共場所揮舞，全案依違反《社會秩序維護法》偵辦，依法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

