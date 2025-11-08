埔里小鎮寫生小隊聯展、畫冊齊發

埔里特色創作選輯新書發表讓鄉親飽眼福。（圖：公所提供）

埔里小鎮寫生隊，除定期舉辦寫生活動，每年歲末還有大型聯展，展出成員的創作成果，小鎮寫生隊更從埔里出發，於國內外進行旅遊寫生，讓外國友人認識埔里及台灣，用藝術推廣國民外交做了最佳詮釋，埔里鎮立圖書館田園藝廊舉行第二十屆聯展，同時舉辦《畫我故鄉－埔里特色創作選輯》新書發表，為埔里之美留下永恆記錄。

埔里好山好水，氣候宜人，這座宜居城鎮獲得不少藝術家青睞在此定居創作，造就埔里豐富的藝文風采，退休後移居埔里的孫少英老師，感於與在地畫友互動密切，一起寫生交流的機會越發頻繁，於是在他的號召下，由黃義永老師擔任領隊，成立「埔里小鎮寫生隊」，獲得大埔里藝文界極大迴響，參與寫生隊的成員遍及老、中、青三代，畫風、技巧也是各擅勝場。

小鎮寫生隊定期舉辦寫生創作，像是大埔里地區知名景點地理中心碑、虎頭山、鯉魚潭、日月潭，還是莊嚴寧靜的寺廟，人聲鼎沸的第三市場，或是充滿烈焰與金屬敲擊聲的「打鐵街」，不論是自然風光、宗教勝地、市井一隅古樸老街都被老師們以畫筆細細描繪，用心記錄，成為一年一度舉辦聯展的素材，鄉親們也能透過老師們持續不懈的寫生創作，重新看見在地的美好。

「埔里小鎮寫生隊」不僅於大埔里地區旅遊寫生，也走遍全台各縣市、離島，甚至遠渡重洋前往日本、東南亞等國家，旅遊增廣見聞、洗滌身心的同時，也用藝術創作讓國際友人看見埔里、發現台灣，為藝術推廣國民外交做了最佳示範。



鎮長廖志城表示，去年歲末「埔里小鎮寫生隊」於鎮立圖書館田園藝廊舉辦聯展，為表彰其對埔里文化藝術發展所做的貢獻，與會來賓、賢達希望藝術家的精彩寫生創作能留存下來，讓更多人看到埔里之美，因此指示鎮立圖書館研議出版畫冊，寫生隊緣起藝術家為了畫出埔里之美，因此畫冊即以《畫我故鄉－埔里特色創作選輯》命名，網羅埔里名勝古蹟，值得收藏細細品味。