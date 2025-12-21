埔里居民反對掩埋場選址水源地 恐汙染每日25萬噸鳥嘴潭用水

明年1月召開環境影響評估審查會，居民、議員揚言若者不撤案，將發起群聚抗議。（劉慧茹攝）

南投埔里居民與公民團體舉辦連署行動，反對私人掩埋場設立在水源區。（劉慧茹攝）

南投埔里居民與公民團體21日於埔里鎮藝文中心舉辦「公民討論會暨記者會」，透過公民討論、讀書會與連署行動，凝聚在地社群力量，反對私人掩埋場設立在當地水源區。眼看明年1月召開環境影響評估審查會，居民、議員揚言若業者不撤案，將群聚抗議。

允捷廢棄物清理公司2年前登記成立後，即向南投縣政府提出「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請，準備在南港溪上游設置事業廢棄物掩埋場，遭到居民反彈。包括設址所在地麒麟里里長黃戊寅、鎮長廖志城都憂心不已，擔心此舉會污染地下水源，將對每年60億的農產業造成嚴重衝擊。

文史工作者簡史朗指出，埔里地形屬於封閉型內陸盆地，蘊藏豐富含水層，鎮民飲用的水全來自地下水，如今要在水源地設立掩埋場，廢棄物種類繁多，恐包含化學物質，一旦發生污染，7萬多埔里鎮居民全都受害。

台水盟常務理事葉明峰表示，業者宣稱使用高密度防水襯墊，在時間、壓力與地震風險下難保不會破裂，污染外洩至南港溪一帶地下水層，將流入每日供應25萬噸民生用水的鳥嘴潭人工湖，影響南投草屯、彰化近1百萬人，「當初花200多億蓋鳥嘴潭就是要解決地層下陷、高鐵恐斷軌的問題，如今反而延伸出中台灣人的生存問題。」

台水盟理事長吳宗澤針對業者提交的環境影響說明書舉出多項規定不符，質疑南投縣政府環保局受理該案有違法疑慮。「目前環說書內容粗糙簡陋，面對近來地震、水患等天災都輕描淡寫，看不到任何防範措施機制、責任歸屬，一階環評就該駁回退件。」

參與行動的還有南投縣議員陳宜君，她痛批業者，申請面積不到25公頃，免去中央環評，看似一切合乎法律，卻對當地造成嚴重傷害，將極力爭取、發動抗議行動，務必要讓業者撤案。

