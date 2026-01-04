▲埔里居民集結環評會場外，堅決反對南港溪上游設置廢棄物掩埋場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】南投縣政府於4日下午1時，在南投縣婦幼館召開允捷公司提出之「埔里廢棄物掩埋場設置案」第一次環境影響評估審查會議，審查結論為「修正補件」，並預定於4月15日前再次召開第一階段環評審查會議。對此結果，「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」表達高度遺憾，並提出嚴正抗議，直指該結論未能回應地方長期且一致的反對民意，也未正視本案對公共安全與環境永續可能造成的重大風險。大聯盟強調，後續將組織更大規模的抗爭行動，直至本案撤回或不予審查為止。

大聯盟指出，當日共號召約350位埔里鎮民前往會場外集結，立法委員馬文君、羅美玲亦親臨現場，與埔里鎮長廖志城、地方居民一同嚴正表達反對立場，強烈質疑本開發案的選址正當性、環評程序的正義性，以及環境影響說明書的專業性與可信度。多位居民表示，埔里作為重要水源地，任何高污染風險設施的設置，都不應在地方明確反對的情況下草率推進。

為凸顯本案選址位於埔里重要水源涵養區上游的嚴重錯誤，珠仔山社區居民特別以「毒害茭白筍、礦泉水」為主軸設計行動劇方式呈現事業廢棄物掩埋場一旦設置，對大埔里地區民生用水、生態環境及地方產業所可能造成的長期且不可逆風險，透過具象化的方式呈現掩埋場可能對水源、農作與居民生活造成的衝擊，由珠仔山舞台劇團演出，透過具象化表演，清楚傳達地方對水源安全的深切憂慮，吸引不少民眾駐足關注。

大聯盟進一步檢視允捷公司目前提出的環境影響說明書內容，認為整體品質令人難以接受，從基礎資料蒐集、環境現況描述到污染風險評估，均存在明顯疏漏與多處不符事實之情形，未能如實反映埔里地區複雜且敏感的水文地質特性。尤其對地下水流向、污染擴散途徑以及氣候變遷所帶來的風險評估，流於形式、缺乏科學嚴謹性。大聯盟痛批，如此內容錯誤百出、不具專業可信度的文件，根本不足以作為環評審查與公共決策的正當依據，更顯示開發單位對攸關公共安全的重大開發案態度輕率，形同將公共利益視為兒戲。

此外，大聯盟也嚴正質疑本案的環評程序，指出地方居民長期未被充分告知相關資訊，資訊揭露不足，缺乏實質且有效的公共參與，已明顯違背環境影響評估制度應遵循的「預防原則」與「公民參與」核心精神。正如多位審查會委員於會中所指出，本開發案完全看不出其「重要性、需要性與合理性」。大聯盟強調，環評制度不應淪為替特定開發案背書的形式程序。針對開發商預計於3月15日前在埔里召開至少三場說明會，大聯盟也將持續擴大動員與抗爭行動，明確表達反對立場。

反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟鄭重呼籲南投縣政府，應立即停止本案環評程序，重新審議選址的正當性與必要性；正視埔里作為關鍵水源地的公共利益定位，將水資源安全列為不可退讓的政策底線；並建立真正公開、透明，且具實質影響力的公民參與與資訊揭露機制。同時也呼籲開發業者應善盡企業社會責任，主動撤回本案開發申請，避免持續危害大埔里地區珍貴的水源安全。

大聯盟最後強調，這不只是埔里一地的問題，而是攸關整個中台灣水源安全與世代正義的重大公共議題，絕不容在黑箱作業下被倉促決定，地方守護水源與家園的決心，將持續到底。