埔里居民集結環評會場 要求撤回廢棄物掩埋場開發案

「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」到南投婦幼館陳抗。(民眾提供)

南投縣政府環保局四日下午召開允捷公司於埔里鎮南港溪上游設置一般及事業廢棄物掩埋場之環境影響評估審查會。地方「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」發起的逾三百人前往會場外抗爭，表達反對立場。

反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟，四日中午十二點半包八部遊覽車，結合埔里鎮多個里與社區發展協會，以及四十個民間社團，共同號召超過三百五十名居民前往南投縣婦幼館齊喊口號，明確表達「反對設置」的訴求。

現場除了有「毒害茭白筍、礦泉水」行動劇，馬文君立委、羅美玲立委、廖志城鎮長、縣議員陳宜君、黃世芳、蘇昱誠與多位大聯盟的共同召集人到現場，表達意見，強調堅決反對設掩埋場。並且帶領民眾高喊反對設置的口號，同時召開記者會，說明埔里居民的立場。希望業者、縣府、環評委員看見、聽見埔里鎮民的心聲。

大聯盟指出，掩埋場選址位於南港溪上游水源涵養區，恐對飲用水安全、農業生產、居民健康及地方永續發展造成不可逆風險，期盼透過公開發聲與媒體關注，促使相關單位正視地方長期且一致的反對聲音。陳抗活動和平落幕。