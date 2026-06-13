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▲埔里新地標誕生！MUSA居酒屋盛大開幕 結合日式文化、在地食材與藝術空間，打造山城夜生活新亮點。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】歷經長時間籌備與規劃，位於南投縣埔里鎮樹人路的MUSA居酒屋於6月12日盛大開幕。品牌以「回家」為核心理念，融合日式職人精神、台灣在地飲食文化與原民特色元素，打造兼具美食、文化、藝術與人情味的複合式餐飲空間，為埔里夜間餐飲市場注入嶄新活力，也為來到埔里的旅客增添夜間休閒新選擇。

▲埔里新地標誕生！MUSA居酒屋盛大開幕 結合日式文化、在地食材與藝術空間，打造山城夜生活新亮點。

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開幕典禮特別安排象徵開運納福、事業興隆的日式「鏡開儀式」，由立法委員馬文君、南投縣議員黃世芳、林芳伃、林庭秝（Ali Walis）、埔里鎮長廖志城、仁愛鄉長江子信等貴賓共同敲開酒樽，寓意開啟美好未來，也象徵MUSA正式啟航。現場吸引眾多地方仕紳、企業代表及親友共襄盛舉，共同見證埔里餐飲新品牌誕生的重要時刻。

▲埔里新地標誕生！MUSA居酒屋盛大開幕 結合日式文化、在地食材與藝術空間，打造山城夜生活新亮點。

除了傳統鏡開儀式外，活動現場也邀請專業表演團隊帶來精彩的日本舞蹈演出，以優雅舞姿展現濃厚東洋文化風情，讓賓客彷彿置身日本祭典現場。主辦單位同時準備多道招牌料理與特色酒飲供來賓品嚐，在視覺與味覺的雙重饗宴中感受MUSA獨特的品牌魅力。

▲埔里新地標誕生！MUSA居酒屋盛大開幕 結合日式文化、在地食材與藝術空間，打造山城夜生活新亮點。

埔里鎮長廖志城表示，居酒屋在日本是相當具代表性的餐飲文化場所，許多人旅遊日本時都會選擇居酒屋作為續攤與交流的空間。此次MUSA落腳埔里，不僅提升地方餐飲品質，從裝潢設計到菜單規劃都展現高水準與獨特性，未來將成為旅客夜間休憩、聚餐及體驗地方生活的重要據點，對埔里觀光發展具有正面助益。

▲埔里新地標誕生！MUSA居酒屋盛大開幕 結合日式文化、在地食材與藝術空間，打造山城夜生活新亮點。

南投縣議員黃世芳也表示，MUSA的成立為埔里增添更多元的餐飲選擇，透過不同文化特色的餐飲體驗，未來將有助於吸引更多觀光客在夜間留駐埔里，進一步帶動地方商機與觀光發展，讓埔里朝向更具魅力的觀光城鎮邁進。

仁愛鄉長江子信則指出，MUSA居酒屋由賽德克族青年賴家麟創立，不僅展現原住民族青年返鄉創業的勇氣與行動力，也為埔里地區提供健康且具文化特色的夜間休閒空間，我們樂見越來越多年輕人投入創業行列，並期盼社會各界持續給予支持與鼓勵，共同創造更美好的地方發展環境。

老闆賴家麟表示，「MUSA」名稱源自賽德克族語，意指「回家」。自己來自仁愛鄉賽德克族，從高中開始便投入餐飲業，長年於知名飯店服務與歷練，累積豐富的餐飲經驗。近年希望返鄉創業，於是選擇在埔里打造一間兼具特色與溫度的居酒屋，讓更多人能夠在此找到放鬆與交流的空間。

賴家麟表示，MUSA最大的特色在於打破傳統居酒屋框架，從建築外觀到室內空間皆融入現代設計語彙。走進店內後，則能感受到濃厚的日式燈籠氛圍與居酒屋文化。二樓空間更邀請埔里在地藝術家鄧威政進行大型手繪壁畫創作，以原創彩繪打造沉浸式藝術場域，讓顧客在用餐過程中同時享受藝術展演帶來的感官體驗。

在餐飲規劃方面，MUSA以串燒、熱炒、海鮮、炸物及特色調酒為主軸，融合日式、台式、港式與川菜元素，創造豐富且多元的菜色選擇。其中燒烤食材大量選用埔里及南投在地農產品，強調新鮮與在地特色。牛肉串燒加入鳳梨等水果元素提升層次感；豬肉料理則結合季節水果草莓，並取名為「初戀的滋味」，展現創意與巧思。

特色調酒同樣是MUSA的重要亮點。店內六款招牌調酒嚴選馬告、刺蔥、柚香、百香果等在地食材入酒，透過創新調製方式展現南投山林風味，讓顧客品味屬於地方的獨特記憶。

MUSA居酒屋表示，希望透過餐飲與藝術的結合，重新定義地方夜間生活的可能性，不只是提供餐食與飲品，更打造一個能夠交流、放鬆、感受文化與藝術的複合式空間。未來也將持續推出季節限定料理、特色酒品及各類主題活動，並規劃更多藝術創作與文化交流內容，深化品牌特色。

「以美食相聚、以文化相會、以溫暖款待每一位遠道而來的朋友。」MUSA居酒屋期盼成為埔里最具特色與溫度的聚餐首選，讓每位走進店裡的顧客，都能感受到如同回家般的自在與溫暖，也為埔里山城夜晚增添更多精彩與可能。