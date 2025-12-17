埔里旅遊必存～Feeling 18 LAB這顏值太高了！用試管特調與職人可頌，重新定義南投下午茶的奢華高度

南投埔里｜Feeling 18 LAB

「Feeling 18 LAB」是「18度C巧克力工房」於2023年推出的品牌旗艦店，延續18度C Feeling18的職人精神，以「突破」、「實驗」、 「創新」、「傳承」為核心態度進行烘焙、甜點創作，也因此命名為「 Feeling 18 LAB 烘研所」，一種烘焙實驗室的概念～

其實之前去「葉子秘境」玩的時候就有注意到「Feeling 18 LAB 」，想說會不會是「18度C巧克力工房」要新推的觀光工廠之類，還一直等著開幕來踩點，想不到這麼幸運在開店前就透過媒體團的機會搶先試吃到「Feeling 18 LAB 」，趕快來看看「Feeling 18 LAB 」的餐點飲料、菜單價位與店面環境吧~

註：2025年12月再訪發現 Feeling 18 LAB也可以買生吐司了耶！然後戶外庭院區有新增透明棚可以坐裡面，不怕風吹日曬雨淋，圖片更新到文章囉~

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼Feeling 18 LAB 地址是「南投縣埔里鎮桃南路69號」，館內與對面有附設停車場，不過數量有限停滿為止。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

2025年12月再訪拍攝

▼12 月到訪 Feeling 18 LAB，整個園區洋溢著濃濃的聖誕氛圍。建築屋簷點綴上白雪裝飾，鯛魚燒小屋屋頂上還能看到聖誕老公公攀爬的可愛身影，處處都是讓人會心一笑的小巧思。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼戶外庭院的落羽松正值變色季節，金黃與橘紅交錯的樹色在陽光下還蠻美的耶~

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼園區也貼心設置了透明棚架，可以遮風避曬擋雨卡速西~

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

初訪拍攝

▼Feeling 18 LAB 挑高三角屋頂的建築外觀帶點歐洲風格，四週採用大片落地窗，讓戶外綠意可以透進室內很舒適。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼櫃檯冷藏櫃內會展示當天有販售的甜點麵包，除了菜單上的飲品之外，其他餐點可以直接看要點什麼。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼飲品區看到了咖啡的手沖壺，可惜這次沒喝到咖啡，待開幕後再找機會來喝看看。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼展示著咖啡豆與伴手禮的櫃子非常好看，現代時尚有科技感，差點有種逛 APPLE Store 的錯覺。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼座位區據說為了營造實驗室的氣氛，所以採用了冷色調的灰為主色。背景大片玻璃窗看進去是廚房，可以直接看到廚師烘焙烹煮的過程。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼從另一個角度看是大片落地窗透進來的戶外綠意，挑高空間寬敞舒適。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼我自己最愛窗邊這兩桌座位，坐下來喝杯咖啡配甜點，陽光灑落超愜意。但假日應該是一位難求XD

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼Feeling 18 LAB 菜單如下，飲品有咖啡、實驗特調、茗茶、拿鐵、可可、珍珠、氣泡飲，單杯價位在 100-200元之間。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

Feeling 18 LAB 餐點

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼OMRA威士忌生巧克力蛋糕，一片80元。我有吃到一小口，巧克力味道非常濃厚，但可能吃的太小口沒品出威士忌香氣XD

(喝酒不開車．飲酒勿過量)

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼阿嬤的百香果檸檬蛋糕，一片80元。吃得到真材實料的百香果與檸檬清香，不過糖霜的部分偏甜一些。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼這次沒吃到的可麗露有兩種口味。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼小蛋糕單個價位大概在170-180元之間。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼果韻百香紅，一份150元(不含蛋糕)。配合 Feeling 18 LAB 的實驗室精神，飲料也用實驗的試管量杯盛裝，上桌時煙霧繚繞很有特色。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼將試管中的百香果原汁倒入量杯的紅茶就可以喝啦！甜度大約在3分微糖左右，紅茶淡雅清香，搭配酸甜百香果蠻順口的。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼出雲抹茶，一份150元。這次要將抹茶試管倒入牛奶量杯中，同樣很吸睛。看菜單標註是使用日本島根縣抹茶，我有喝到一小口，奶味濃郁、有實在的抹茶茶香不苦澀，但對我來說會喜歡抹茶再更重一點、有點苦澀沒關係，這個就看各人喜好啦！

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼玫瑰覆盆子，一份180元。這次吃的蛋糕裡面我最愛這款，玫瑰味淡淡的主要是果味清香、綿密滑順、酸甜不膩口，好吃！

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼紅烏龍巧克力，一份180元。這款蛋糕也蠻受大家好評的，巧克力非常濃郁香甜、底層是巧克力酥片很有口感。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼原味經典可頌，一份65元。四款可頌我最愛原味，可頌外皮酥香輕盈有層次，而且不會過甜過油，蠻好吃的。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼蔗飄香火腿起司可頌，一份75元。這款是鹹食點心，多了濃郁起司與火腿的鹹味，比較重口味一些。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼巧克力卡士達可頌，一份70元。外層的可頌咬下立刻一條條酥化開來，非常酥脆，內裡的卡士達微帶奶香，搭配小顆粒的巧克力還不錯。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼德式香腸可頌，一份70元。可頌外皮一樣的酥香，德式香腸口感Q彈，小孩應該會很喜歡。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

伴手禮

▼Feeling 18 LAB 除了咖啡點心飲品之外，也有咖啡豆、點心禮盒商品販售區，可以購買伴手禮回家。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼巧克力蝴蝶酥禮盒，一份580元。其實我之前就有買過它們家原味的蝴蝶酥禮盒，印象中很好吃，想不到還有巧克力口味的。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼巧克力口味一樣酥脆有層次，巧克力的苦味與甜味都蠻剛好的，香酥好吃。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

▼燒菓子禮盒，一份599元。一盒裡頭有：水蜜桃磅蛋糕x2、雙色磅蛋糕、草莓磅蛋糕、巧克力橙條費南雪、榛果費南雪、檸檬瑪德蓮、可可豆小蛋糕、覆盆子雪球與榛果蛋白餅。裡面我最喜歡微酸酥脆的「覆盆子雪球」。

南投埔里｜Feeling 18 LAB

南投埔里｜Feeling 18 LAB

這次在 Feeling 18 LAB 吃到的餐點我最喜歡玫瑰覆盆子蛋糕與原味可頌，飲料的部分清甜順口，環境舒適還可以買伴手禮，很適合旅遊途中來杯下午茶呀！聽說接下來不定時會有相關活動體驗，有興趣的可以關注 18LAB 的 FB 粉絲專頁，以後埔里又多了個值得去的景點啦～

Feeling 18 LAB

電話： 04 9291 5218

地址： 545南投縣埔里鎮桃南路69號

Feeling 18 LAB FB 粉絲頁

18度C巧克力工房官方網站

18度C巧克力工房 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也