▲埔里日月迎賓公益園區開幕，縣長許淑華特別到場參與剪綵揭幕儀式。（圖：南投縣府提供）

由點將家投資股份有限公司董事長陳景松先生親手打造的日月迎賓公益園區二十三日在埔里鎮桃米路盛大開幕，縣長許淑華特別到場參與剪綵揭幕儀式，感謝陳董事長願意落腳南投，且採非營利目的公益經營，除門票部分收入將會捐給縣府外，南投縣內各國中小學校外教學皆能免門票入園。

日月迎賓公益園區位在台二一線旁，大片綠地樹木造景中興建一棟玻璃屋製茶廠，裡面建置了台灣最大的地理立體模型，濃縮呈現二百多個重要地點設施與動植物，讓參訪者可以透過面板觸控互動，深刻認識並珍愛這片美麗家園，還有播放展示百年來南北極探險與氣候變遷紀錄影片，另玻璃屋後方設有一間製茶廠，將免租金提供茶農製茶與銷售，並將營業額之15%依約捐作公益用途。

包括縣議員黃世芳、吳國昌、魚池鄉長劉啟帆、國立自然科學博物館館長黃文山、前科博館館長李家維博士、林昭庚院士、前台大校長張慶瑞博士、暨南大學校長武東星及台灣區電信工程工業同業公會等貴賓與親友近百人到場共襄盛舉。

許縣長表示，陳董事長長年熱心公益，以實際行動回饋社會，除提供多項獎學金回饋母校及台大系統基金會外，長年協助推廣自然科學教育，並在全國技藝競賽中設立「金手獎」，獎勵優秀學生與指導老師，無私奉獻，提升了台灣技職教育的品質，真的是一位公益企業家，願意回饋鄉里，並以實際行動支持自然環境保護，讓人敬佩。

陳董事長表示，選擇在山水秀麗的南投興建玻璃屋製茶廠公益園區，就是要實踐永續公益、共襄盛舉的理念，期望有更多朋友來參觀，了解台灣自然環境，及南北極百年來的氣候變遷，期望喚起大眾重視溫室效應衝擊，以行動加入環境永續的保護行列。陳董事長指出，園區入園會收取門票一百元，扣除常態行政支出後，餘額將會全數捐作公益，捐給縣政府社會局運用。