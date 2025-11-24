埔里榮總居家護理師路遇意外伸援手暖心關懷

埔里榮總居家護理師協助傷口止血與包紮。（院方提供）

▲埔里榮總居家護理師協助傷口止血與包紮。（院方提供）

助人向來是護理工作的核心價值，埔榮居家護理更是將這份初衷帶入社區、走進家庭，臺中榮民總醫院埔里分院居家護理師在前往個案家訪視途中，發現一名忙於農務的阿伯不慎跌入水溝受傷，護理師立即停車上前關心，並以專業進行急救處置。

居家護理師展現護理人員守護民眾健康的使命感，當下立刻協助受傷阿伯進行傷口清潔、消毒、止血與包紮，並提醒阿伯應前往埔里榮民醫院接受進一步醫療評估，阿伯對這份即時協助深表感謝，直呼幸好當下有遇到妳。

居家護理師表示，能在緊急時刻提供協助，是護理專業的展現，也是投入這份工作最重要的初衷之一，同時也感謝該院院長及新北市第三分區新莊東區扶輪社捐贈公務車，讓居家護理團隊能更有效率、更安全地走進社區，服務更多需要照護的民眾，此次暖心行動，不僅展現護理人員的專業素養，也讓社區再次感受到埔里榮民醫院醫護團隊貼心守護的力量。