埔里水源區設掩埋場引反彈 南投環局：依法嚴審把關

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投埔里鎮南港溪上游水源區，有民間業者向南投縣政府申設廢棄物掩埋場，並將在明年元月4日進行環評，惟地方擔心掩埋場破壞水源，衝擊民生、農業與下游飲水安全，環評當天將前往抗議要求撤案，對此，南投縣環保局回應，尊重民眾訴求，但業者合法申請，縣府也會依法嚴審把關，維護地方權益。

埔里南港溪廢棄物掩埋場申請案，地方民眾對於選址在南港溪上游水源區相當不滿，質疑在極端氣候與致災暴雨情況下，一旦發生滲漏或遭到沖刷，將污染埔里、國姓，甚至下游的草屯，及鳥嘴潭人工湖供水至彰化的飲用水安全，此外，埔里的特產茭白筍，也仰賴南港溪水圳灌溉，若掩埋場出現污染，將嚴重衝擊當地農業與觀光發展。

環保局表示，業者在埔里的非水源保護區依法提出興建掩埋場，縣府就須依法審查，針對民眾揚言環評時進行陳抗則予以尊重，不過縣府也會嚴格審查，並於環評時檢視有無污染疑慮，為地方水源與環境把關。

