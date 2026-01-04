埔里水源區設掩埋場引反彈！ 居民自救集會抗議

南投縣有民間業者申請在埔里鎮南港溪上游水源區設置廢棄物掩埋場，南投縣政府今（4）日於婦幼館召開首次環境影響評估會議，館外聚集上百位居民到場抗議，憂心掩埋場恐影響下游民生及農業用水安全。

擔憂水源恐受污染！ 民眾環評會場外聚集抗議

週日一早，南投縣婦幼館前湧入大批抗議民眾，高舉標語、齊聲喊口號，表達反對立場。因為業者計畫設置掩埋場的位置位於南港溪上游，屬重要水源涵養區，一旦發生汙染，恐危及埔里地區地下水、水質安全及農業灌溉，影響層面廣泛，因此發起自救行動，要求縣府審慎把關。

抗議行動選在掩埋場建置計畫首次環評會議當天舉行，現場超過百人到場，展現地方守護水源、捍衛家園的決心。

南投縣婦幼館前湧入大批抗議民眾高舉標語。圖／台視新聞

埔里鎮長廖志城也親自出席環評相關會議，並公開呼籲縣府與業者審慎思考。他表示，並非全面反對設置廢棄物處理設施，而是反對將掩埋場設於不適當的位置。他強調，埔里擁有中央山脈孕育、過濾而成的珍貴水源，無論民生用水或農業灌溉，皆仰賴地下水供應，呼籲申請業者主動撤回申請案，也請縣府退回該計畫，以守護地方水源安全。

埔里鎮長廖志城。圖／台視新聞

對於居民的陳情與抗議，南投縣政府回應表示，將依法進行環評審查，嚴格檢視計畫是否存在汙染風險，並以保護地方水源與環境為最高原則，為民眾生活品質把關。

南投／蔡昀彤 責任編輯／蔡尚晉

