埔里消防女力出任務！埔里鎮唯一女性EMT-P快閃宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】誰說消防宣導很枯燥？埔里鎮3日出現超吸睛的「走動式教室」！為響應消防署1月3日消防節防火週宣導主題-爐火烹煮安全，埔里消防分隊一名廖姓女性消防人員，同時也是全鎮唯一一名女性高級救護技術員（EMT-P）化身安全大使，帶著救護訓練專業裝備「半身安妮」，快閃埔里鎮立圖書館、埔里鎮綜合球場及慈濟埔里聯絡處。

她以親切且專業的視角，把「救命術」與「防火宣導常識」面對面直接送到鎮民手裡，用活潑幽默的方式提醒大家：廚房要顧好爐火，才能顧好家！

廣告 廣告

埔里消防女力出任務！埔里鎮唯一女性EMT-P快閃宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」 - https://www.watchmedia01.com

廖姓消防員在埔里鎮立圖書館2樓兒童閱覽室，向現場的家長和孩童宣導中指出「煮湯最怕人走開，火沒關掉變災害！」廚房是家中最常發生火警的熱點，大家最常犯的錯就是煮飯煮到一半去接電話或滑手機，導致油鍋起火或乾燒。

埔里消防女力出任務！埔里鎮唯一女性EMT-P快閃宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」 - https://www.watchmedia01.com

她現場傳授守護廚房的神級口訣「人離火熄，湯不滿」，更強烈建議鎮民換裝具備「溫度感知」與「熄火安全裝置」的聰明爐具，讓煮飯不再心驚膽顫，直呼：「愛家人，就從關火開始！」

埔里消防女力出任務！埔里鎮唯一女性EMT-P快閃宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」 - https://www.watchmedia01.com

除了爐火安全，面對近日寒流來襲，廖員更在埔里鎮綜合球場大展「救命神技」。她向球場周邊打球的民眾喊話：「打球要熱血，救人要冷靜！大家來學CPR！」並搬出半身安妮讓大家現場體驗「叫、叫、壓、電」簡化版CPR流程。廖員專業地指導如何確認患者意識、大聲求救撥打119、AED操作以及精準的胸部按壓位置。她溫柔且堅定的指導，連原本在旁訓練直排輪的林教練也號召學生們，擼起袖子參與練習CPR，大呼：「廖教官教得超清楚，學會這招真的能保命！」

埔里消防女力出任務！埔里鎮唯一女性EMT-P快閃宣導廚房爐火要「人離火熄」、救命要「叫叫壓電」 - https://www.watchmedia01.com

這場快閃式的走動式宣導，讓埔里鎮民在歡笑中記住防火宣導及救命重點。希望能透過這種深入街頭巷尾的方式，讓「人離火熄湯不滿」與「叫叫壓電」成為每個鎮民朗朗上口的保命口訣。在此寒冬時節，多一分預防、多一項技能，就是送給家人最溫暖的保護。（圖／記者石振賢翻攝）

）