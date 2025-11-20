埔里獎勵生育 幼兒生日領2萬

埔里鎮長廖志城上任後致力改善財政，財政有盈餘，去年加碼社福補助，生育獎勵金從每胎1萬元加碼至2萬元，今年更跟進草屯鎮公所的育兒福利，埔里鎮民代表會已三讀通過「幼兒生日禮金2萬元」，從1歲一路領到5歲，重陽敬老金也從2000元提高至3000元，明年元旦起實施，鎮民直呼「鎮長好帥！不用羨慕草屯了」。

埔里鎮長廖志城剛上任時，埔里鎮公所累計負債約3億元，廖志城透過開源節流、活化公共造產，並向中央爭取建設等方式，逐漸扭轉財政赤字，不僅償還了債務，並持續創造盈餘，去年擴大加碼社福補助，如新增鎮民喪葬慰問金5000元、生育獎勵金每胎從1萬元提高2萬元等，今年更跟進草屯鎮新增育兒福利。

受到少子化影響，埔里鎮近年人口數幾乎逐月遞減，元月人口數為7萬6249人，截至10月底剩7萬5606人，因此埔里鎮公所除了獎勵生育，也編列3418萬元預算，規畫明年起1歲至5歲的小朋友可以申請生日禮金2萬元，提高育兒福利，盼年輕人來埔里成家，安心生養。

廖志城說，物價高漲，很多年輕人對生兒育女持觀望態度，除了催生以外，更要想辦法留人，因此公所推出育兒政策，規畫明年起1歲至5歲的幼兒可以申請生日禮金2萬元，十分感謝鎮代會的支持，「幼兒生日禮金2萬元」19日已三讀通過，另外65歲以上的重陽敬老金再加碼，從2000元調高至3000元，皆明年元旦起實施，持續朝幸福福利小鎮邁進。

埔里鎮公所指出，幼兒及其父或母（申請人）應於幼兒年滿1歲至5歲生日前，連續設籍埔里鎮滿1年，且申請時仍設籍本鎮，期間未曾遷出才能申請；若父母或監護人因故無法實際照顧兒童，得由實際照顧且與兒童共同居住者代為申請，幼兒生日起3個月內向社會課提出申請。