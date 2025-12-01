埔里眉溪國有地遭傾倒廢棄土方 投檢起訴15人

（中央社記者鄭維真南投1日電）南投埔里眉溪周邊國有地去年遭人非法將北部營建廢棄土方南運傾倒，占地達5742平方公尺；全案經南投地檢署偵結，將土地使用人、司機等共15名被告，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴。

南投地方檢察署今天發布新聞稿，去年底獲知南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域的國有地，遭非法傾倒廢棄土方占地達5742平方公尺、傾倒量高達1萬3091立方公尺，恐影響當地民生與農業灌溉水源。

地檢署指派檢察官鄭宇軒，指揮南投縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、法務部調查局南投縣調站，並會同南投縣政府環境保護局、財政部國有財產署中區分署南投辦事處、中區國稅局及北區國稅局中壢稽徵所等，組成檢警調環稅國土團隊共同偵辦。

廣告 廣告

檢方表示，劉姓及林姓被告等人得悉此國有地人煙罕至，於民國113年11月4日至19日，在此處架設鐵柵門攔車收費，並接洽位於台北市及新北市不詳工地負責人，再由工地負責人非法委託涉案曳引車司機，將未分類處理的北部營建廢棄土方運至此處棄置。

南投地檢署於今年2月至4月期間，針對涉案土尾人員及棄土車隊司機等發動數波搜索溯源，共動員警力200餘人次、搜索35處所，並拘提8人、通知21人到案說明；檢察官訊後對劉姓被告及2名林姓被告聲請羈押禁見獲准，並扣得供犯罪使用的11輛營業曳引車，剝奪此案車隊再犯能力。

檢方表示，全案偵查終結，對土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等被告15人，以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

檢方呼籲，南投檢警調環稅國土團隊將持續緊密合作，任何環境犯罪將一律嚴查重懲，並妥善運用科技偵查手段，積極溯源，不法人士勿心存僥倖以身試法。（編輯：陳仁華）1141201