埔里眉溪國有地遭違法棄廢土 投檢起訴15人 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域之國有地，遭非法傾倒廢棄土方佔地達5742平方公尺、傾倒量高達1萬3091萬立方公尺，南投地檢署主動剪報分案偵辦，日前將土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等被告15人，以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

檢方起訴指出，劉姓及林姓被告等人得悉眉溪流域的國有地人煙罕至，可違法傾倒棄土，於是自113年11月4日起，至同年月19日止，在該處國有地架設鐵柵門攔車收費，並接洽位於台北市及新北市不詳工地之土頭，再由土頭非法委託涉案之曳引車司機載運土木及建築廢棄物混合物，未運至合格土資場，逕將未分類處理之北部營建廢棄土方南運，棄置在上述國有地。每車支付土尾4000元，傾倒面積達5742平方公尺、高度2.28公尺，傾倒量高達1萬3091萬立方公尺。

檢察官鄭宇軒指揮南投縣警刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、調查局南投縣調站，並會同南投縣政府環境保護局、財政部國有財產署中區分署南投辦事處、中區國稅局及北區國稅局中壢稽徵所等執法機關，組成檢警調環稅國土團隊共同偵辦。

專案人員在今年2月至4月間，針對涉案的土尾人員及棄土車隊司機等被告發動數波搜索，層層溯源，合計動員警力200餘人次、搜索35處所、拘提8人、通知21人到案說明，且檢察官訊後對劉姓被告及兩位林姓被告共3人聲請羈押禁見獲准，並扣得供犯罪使用之營業曳引車共11輛，澈底剝奪本案車隊再犯能力。

檢察官釐清事證後，日前將土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等被告15人，以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

檢察長郭景東強調「南投檢警調環稅國土團隊」將持續緊密合作，對於任何破壞南投好山好水之環境犯罪一律嚴查重懲，並妥善運用科技偵查手段，積極溯源，呼籲不法人士切勿心存僥倖，以身試法，且鼓勵民眾踴躍檢舉環保犯罪，與執法機關共同守護台灣美好環境。

照片來源： 南投地檢署

