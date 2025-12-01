埔里眉溪遭非法倒廢棄土方 投檢起訴15嫌

南投地檢署偵辦埔里鎮鄰近眉溪流域之國有地，遭非法傾倒廢棄土方，傾倒量高達1萬3091萬立方公尺，因恐影響當地民生與農業灌溉水源，歷經三個月跟監埋伏，搜索三十五處所、拘提八人、通知二十一人到案說明，全案近期偵結，將劉姓、林姓等十五人依違反《廢棄物清理法》等罪嫌提起公訴。

南投地檢署指出，經媒體報導得悉埔里鎮鄰近眉溪流域之國有地，遭非法傾倒廢棄土方佔地達5,742平方公尺、傾倒量高達1萬3,091萬立方公尺，因恐影響當地民生與農業灌溉水源，旋即指派鄭宇軒檢察官指揮警方等單位，組成檢警調環稅國土團隊共同偵辦。

本案於一一四年二月至四月間，針對涉案之土尾人員及棄土車隊司機等被告發動數波搜索，層層溯源，合計動員警力二百餘人次、搜索三十五處所、拘提八人、通知二十一人到案說明，且檢察官訊後對劉姓被告及兩位林姓被告共三人聲請羈押禁見獲准，並扣得供犯罪使用之營業曳引車共十一輛，澈底剝奪本案車隊再犯能力。

案經偵查終結，已於近期對本案之土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等被告十五人，以違反廢棄物清理法及水土保持法等罪嫌提起公訴。

南投投地檢署郭景東檢察長強調「南投檢警調環稅國土團隊」將持續緊密合作，對於任何破壞南投好山好水之環境犯罪一律嚴查重懲，並妥善運用科技偵查手段，積極溯源，呼籲不法人士切勿心存僥倖，以身試法，且鼓勵民眾踴躍檢舉環保犯罪，與執法機關共同守護臺灣美好環境。