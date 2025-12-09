埔里社廳設治百年紀念主題特展 12/13開幕

大埔城故事多埔里建城珍稀影像首度完整呈現。（圖：公所提供）

▲大埔城故事多埔里建城珍稀影像首度完整呈現。（圖：公所提供）

為迎接埔里社廳設治百週年，由文化部、南投縣政府文化局指導，埔里鎮公所主辦的《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，十二月十三日至二十八日在埔里鎮藝文中心田園藝廊登場，展覽以影像為敘事主軸，首度大規模匯集地方珍貴史料、家族照片、官方紀錄與民間口述資料，完整呈現埔里從清末建城、日治時期發展。

戰後重建到當代轉型的百年歷史脈絡，展覽以影像揭開山城的時間肌理，將過往散落於族譜、相簿與耆老記憶中的生活片段重新整理，拼組成一幅跨越一個半世紀的地方生活圖像，觀眾可從早年挑擔往返的居民、街道拓寬的過程、商號林立的市集到族群共存的生活場景，看見大埔城如何在不同時代下持續變動與成長，影像中每個細節，都承載著地方產業、家族興衰與生活方式的轉折，也象徵這座山城獨有的文化韌性。

廣告 廣告

展覽主視覺以「穿越式視覺通道」概念呈現，將不同年代影像層層堆疊，引導觀眾走入歷史長廊，中央以蒼勁書法呈現的「篳路藍縷 大埔城故事多」文字，象徵先民翻山越嶺開拓的艱辛過程，更喚起人們對家鄉生命力與不屈精神的感受，策展人鄧相揚表示，這不僅是影像展覽，更是一場「重新認識家鄉的文化行動」。

埔里鎮長廖志城表示，《篳路藍縷‧大埔里故事多》特展的核心，不只是回顧，更是希望讓當代居民透過影像重新連結土地，藉影像為入口，穿越時間、凝視家鄉，重新理解土地與生活之間的深刻連結，展覽也透過影像召喚這些記憶，讓山城文化在今日依然鮮活跳動，從過去照見現在，也為未來留下一份可以延續的文化記憶。