埔里社廳設治150年紀念主題特展開幕典禮 篳路藍縷 大埔城故事多

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】《篳路藍縷‧大埔里故事多》主題特展13日正式登場，埔里建城150年珍稀影像首度完整呈現 穿越山城記憶的文化旅程，為迎接埔里社廳設治150週年，由文化部、南投縣政府文化局指導，埔里鎮公所主辦的《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，今（13）日在埔里鎮藝文中心田園藝廊登場，展覽以影像為敘事主軸，首度大規模匯集地方珍貴史料、家族照片、官方紀錄與民間口述資料，完整呈現埔里從清末建城、日治時期發展、戰後重建到當代轉型的150年歷史脈絡，展期至本月28日，也歡迎機關團體、學校師生及鄉親一起來認識在地珍貴歷史文化。

《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展及新書發表會上午10時展開，以影像揭開山城的時間肌理，將過往散落於族譜、相簿與耆老記憶中的生活片段重新整理，拼組成一幅跨越一個半世紀的地方生活圖像，觀眾可從早年挑擔往返的居民、街道拓寬的過程、商號林立的市集到族群共存的生活場景，看見大埔城如何在不同時代下持續變動與成長，影像中每個細節，都承載著地方產業、家族興衰與生活方式的轉折，也象徵這座山城獨有的文化韌性，除了豐富的圖片、文字介紹，同時透過AI科技輔助，讓老照片的人物、景象靈動呈現，更讓參觀者有穿越時光隧道回到過去的感覺。

策展人鄧相揚強調，這不僅是影像展覽，更是一場「重新認識家鄉的文化行動」。在長達數月的田調過程中，許多原僅存於家庭抽屜、舊相簿中的珍稀影像被找回，包含家族紀錄、社會變遷過程、街景演變與聚落空間樣貌，大埔城150年的歷史並不是由某個單位或個人形塑，而是所有生活者共同書寫而成，尤其水沙連地區有多元的族群、豐富的歷史文化，足以成為一門「水沙連學」，作為研究、學習重要素材，國立暨南國際大學就在埔里，也期許未來能有「水沙連學」的開設，讓更多人了解在地的歷史，與會的暨大校長武東星則表示，本次展覽的內容十分豐富，28日於藝文中心田園藝廊展覽結束後，也會爭取至暨大繼續展出。

代表鎮長廖志城出席的公所秘書王雅樂指出，歡迎各學校師生能在展期間到田園藝廊參觀，身為埔里的孩子也必須知道埔里的歷史，鎮公所也長期致力在埔里歷史文化的蒐集、復育、傳承，相關的成果都在鎮立圖書館4樓的「埔里文庫」及網路「埔里影像故事館」，非常樂意將這些資源與大家分享，如果鄉親手上有珍貴的歷史文化資料，也非常歡迎能提供公所保存。（圖／記者石振賢攝）