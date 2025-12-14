埔里社廳150周年紀念展 老照片帶你穿越時光

《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展將展出至12月28日。（埔里鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

南投埔里鎮慶祝埔里社廳設立滿150周年，鎮公所與地方文史團體舉辦《篳路藍縷‧大埔里故事多》紀念主題特展，匯集家族照片、官方紀錄等地方珍貴史料，展期持續至12月28日，完整呈現埔里從清末建城、日治時期發展、戰後重建到當代轉型的150年歷史脈絡。

主題特展目前已於埔里鎮藝文中心田園藝廊展開，展出以影像為敘事主軸，揭開山城過往散落於族譜、相簿與耆老記憶中的生活片段，民眾可從早年挑擔往返的居民、街道拓寬的過程、商號林立的市集等生活場景，看見大埔城在不同時代下如何持續變動與成長。除了豐富的圖片、文字介紹，也透過AI科技輔助，讓老照片中的人物與景象靈動呈現，給人彷彿穿越時光隧道回到過去的感覺。

策展人鄧相揚強調：「這是一場重新認識家鄉的文化行動。」在長達數月的田調過程中，許多原僅存於家庭抽屜、舊相簿中的珍稀影像被找回，包含家族紀錄、社會變遷歷程、街景演變與聚落空間樣貌，「大埔城150年的歷史並不是由某個單位或個人形塑，而是所有生活者共同書寫而成。」

尤其水沙連地區擁有多元族群和豐富的歷史文化，被文史工作者視為「水沙連學」，可作為研究、學習的重要素材。國立暨南國際大學也期許未來能開設「水沙連學」相關課程，讓更多人了解在地歷史；與會的暨大校長武東星表示，展覽於28日結束後，將爭取移至暨大繼續展出。

代表鎮長廖志城出席的公所祕書王雅樂指出，身為埔里的孩子必須了解埔里的歷史，鎮公所長期致力於埔里歷史文化的蒐集、復育與傳承，相關成果皆於鎮立圖書館4樓的「埔里文庫」及線上「埔里影像故事館」分享，若鄉親手中保存有珍貴的歷史文化資料，也歡迎提供公所典藏。

