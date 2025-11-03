埔里福興溫泉拚轉型 議員促納長照

南投縣埔里福興溫泉區業者挺過新冠疫情，卻因中央打房讓開發進度牛步，仍有大片土地未開工。（楊靜茹攝）

南投縣政府開發埔里福興溫泉區，溫泉區業者挺過新冠疫情，首家溫泉會館去年初動土，近年中央打房，緊縮土建融，令業者申請貸款興建旅館案卡關，加上疫後觀光疲弱，南投縣議員黃世芳建議縣府放寬福興溫泉區開發項目，變更為長照住宿型機構、觀光工廠等，讓溫泉區盡速發展；縣府承諾研議。

有「天下第一泉」美譽的仁愛鄉廬山溫泉區，先後遭辛樂克、莫拉克等颱風重創，加上母安山滑動影響，縣府公告廢止，並在埔里鎮開發福興溫泉區安置業者，園區遊客中心、溫泉水取供儲槽等公設完工，業者也陸續動工，卻因中央打房，開發進度牛步。

黃世芳質詢，福興溫泉區業者挺過疫情，總算有首家溫泉業者動工，近期業者反映，雖然公司信用良好，但礙於中央打房，放寬新青安貸款，緊縮土建融等政策，因此貸款額度遭限縮，加上新冠疫情後，國際來台遊客數下滑，國旅疲弱，清境、埔里的民宿及旅館都在苦撐。

黃世芳說，埔里福興溫泉區開發計畫分為旅館區與商店街，能否放寬開發項目，如變更作為觀光工廠，讓溫泉區除了住宿、逛街，還有體驗遊程，或開發住宿型的長照機構，讓退休族來埔里定居，有助提升人口紅利，活絡地方經濟。

縣府建設處長張滄洲答詢，福興溫泉區已23案進入都市設計審議，有9家業者拿到建照，中央打房的關係，貸款確實受影響，包括青年住宅也是，很多因貸款不足放棄承購，目前僅30戶成交。依興辦事業計畫提報的開發許可項目，旅館區占37％，再來就是商店街，將與觀光處等單位共同評估，能否放寬開發許可項目。