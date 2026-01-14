埔里福興溫泉 最快明年2月有湯屋

南投縣政府在埔里鎮開發福興溫泉區，除安置廬山溫泉區業者，也盼打造埔里另個觀光亮點，縣府針對溫泉水、自來水、汙水處理費展開規畫，初期溫泉水包含依法取用費9元及清潔維護、管路費等每度共28元，相較於高雄市寶來溫泉每度40元，屬中高等價位。業者認為溫泉水收費合理，最快明年2月將有湯屋率先營運，同年中下旬陸續有飯店開幕，促進地方發展。

仁愛鄉廬山溫泉區遭辛樂克、莫拉克等風災重創，加上經濟部地質調查及礦業管理中心發現廬山北坡母安山有地滑風險，遭南投縣政府公告廢止廬山溫泉區，為了安置廬山溫泉區業者，縣府打造埔里福興溫泉區，43筆專案讓售廬山業者，其餘34筆標售，目前已有24家餐旅業申請開發，其中11家取得建照正興建中，

廣告 廣告

南投縣觀光處長陳志賢日前主持埔里福興溫泉區說明會，南投縣議員黃世芳、吳國昌、林芳伃、陳宜君、蘇昱誠等人出席關心。

南投縣風景區管理所指出，參酌南投縣溫泉區管理計畫，福興溫泉區所收取費用除依法繳納溫泉取用費9元，並負擔公共設施維護費、供水管線費等，溫泉水每度得收50元才能損益平衡，但考量業者初期投入大量資金開發，為了減輕業者負擔，初期每度收取28元，再視營運情況滾動式調整溫泉水費。

業者及居民希望溫泉管線能延伸到商店區、住家，若商店區設置足湯區，有助招攬生意，讓園區更熱絡。

陳志賢回應，福興溫泉區4口溫泉井，總供水量約2300噸，只夠提供飯店區共1957間房的使用量，溫泉管線能延伸到商店區將納入評估，未來研擬增加溫泉井因應。

業者指出，初期溫泉水費每度28元，收費合理；據了解，湯屋業者預計明年2月起陸續試營運，希望餐旅業者陸續進駐，形成溫泉聚落帶動地方發展。