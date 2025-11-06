埔里老牛獲新生！善心人士買下送往「老牛的家」安享晚年
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導
南投埔里日前發生一起震驚社會的虐牛事件，一隻老黃牛被飼主用繩子綁在小貨車後方並強制拖行，牛隻的雙腳因此被柏油路摩擦受傷，雙腳滲血癱坐路旁。該影片曝光後，立刻引起社會關注，老牛如今已遭飼主轉賣，善心的買主後續將把老牛送往「老牛的家」安置，讓老牛能夠安心接受治療並好好休養。
整起事件發生在本月2日，有民眾行經南投埔里時，發現竟有人將牛隻綁在貨車後方「遛牛」，並將影片發在社群平台上，不少網友怒批「虐待動物」。有網友更協助報警，希望警方能夠介入調查。
據了解，該牛飼主為一名75歲的陳姓老翁，他辯稱自己並非有意虐待，並解釋「牛沒走過柏油路才不肯走」。然而，南投縣家畜疾病防治所調查後，認為飼主照護方式明顯疏失，立即派員追查並找來中興大學獸醫系教授莊士德支援。
莊士德教授接獲通知後趕往埔里，但由於現場環境太簡陋，他只能簡單為老牛清洗傷口、止血消毒，並剪除深勒牛頸的繩索，同時叮囑防治所持續追蹤，避免傷口感染或組織壞死。
在經歷多天治療後，老牛確認傷勢穩定之後便將入住「老牛的家」休養。該處為專門收容退役耕牛及失依牛隻的庇護空間，將由專業獸醫與照護人員陪伴，讓牠能在安全平靜的環境中安享晚年。
