埔里虎頭山飛行傘相撞墜落！雙雙自行脫困 消防無獲報救援
南投埔里虎頭山飛行傘場傳出一起驚險事件，有網友於臉書「爆料公社公開版」上傳影片並寫下「空難 飛剛好拍到相撞墜落」，從影片中可見兩具飛行傘在空中發生碰撞，傘具纏繞一度失控下墜。
埔里虎頭山飛行傘驚險碰撞，港籍新手與台籍飛行者空中交錯相撞墜落。（圖／翻攝自於臉書「爆料公社公開版」）
據了解，其中一名為港籍初學者，疑因不熟悉飛行狀況，在與台籍飛行者交叉時發生擦撞。所幸雙方最終自行脫困。消防單位表示，並未接獲相關救援通報；飛行傘場對此事件則不願表示意見。
