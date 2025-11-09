埔里虎頭山2飛行傘半空相撞墜林 港籍學員與台籍傘友幸運掛樹脫困無礙

南投埔里虎頭山發生飛行傘空中相撞（紅圈處），之後2名傘友雙雙墜落樹林，所幸掛樹後皆已自行脫困。翻攝臉書「爆料公社公開版」

南投埔里鎮虎頭山素有「中部飛行傘天堂」之稱，因氣流穩定、視野遼闊，吸引國內外飛行愛好者前來體驗。然而，昨天午後卻驚傳意外，1名港籍初學者與台籍傘友在空中飛行時不慎相撞，2人連同傘具失控墜落樹林，驚險過程被民眾拍下上傳社群，引發熱議。

從網路曝光的影片可見，兩具色彩鮮明的飛行傘原本在空中翱翔，未料突然靠得過近，短短數秒便發生擦撞，隨即傘面扭曲失衡，兩人直墜下方山林。目擊民眾見狀驚呼連連，現場一度陷入緊張。

今天（9日）南投縣消防局指出，並未接獲相關報案或救援通報；當地業者透露，意外發生後，兩名傘友其實並未被傘具纏住，且高度距離地面不遠，墜落後分別掛在樹枝上；由於飛行傘運動中「掛樹」屬常見狀況，加上傘具與座袋本身具備防衝擊保護設計，兩人意識清楚、並未受傷，最終自行脫困返抵安全地帶。

據了解，涉入碰撞的港籍飛行者為初學者，近日隨香港籍教練至埔里訓練，當時正進行獨立飛行練習，疑因未充分注意周邊飛行動線，與在附近操作的台灣傘友距離過近，才導致意外發生。

虎頭山海拔約600公尺，氣流條件佳、四季可飛，尤以秋冬最為穩定，每逢午後常可見繽紛飛行傘點綴天際。當地業者指出，飛行傘屬高空活動，雖安全性高，但操控技術與飛行間距仍需嚴格遵守，「一旦進入熱氣流或靠近他人飛行軌跡，稍有疏忽就可能發生擦撞。」

業者也再次呼籲，無論是資深玩家或新手學員，起飛前應確實確認氣流方向、飛行高度與周遭距離，並保持足夠安全間隔，切勿逞強或分心操作，以確保空中活動安全無虞。



