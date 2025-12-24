埔里觀音瀑布整修 春節前啟用

南投縣埔里觀音瀑布仍封閉整修，出入口停車場、廁所已完工，最快明年2月、農曆春節前啟用。（楊靜茹攝）

埔里觀音瀑布歷經多場風災封閉整修，避開危險路段改道，強化步道邊坡、設置落石防護網、興建棧道等設施，近期步道竣工待驗收。緊接著進行綠美化生態營造工程，瀑布出入口、位於台14線旁的停車場、公廁已經完工，近期進行斑馬線等標線改善工程，南投縣觀光處指出，最快農曆春節前完工啟用。

台14線沿途三大名瀑，分別是埔里鎮的觀音瀑布、彩蝶瀑布及仁愛鄉夢谷瀑布，其中觀音瀑布共有3層，第1層瀑布距登山口僅200公尺，遊客容易到達，最上層瀑布落差約60公尺，夏季水量豐沛十分壯觀，不僅是居民晨昏健行熱點，也是遊客親水人氣景點，未料民國111年3、4月豪大雨釀災封閉，期間歷經卡努等風災，原預計今年暑假啟用，颱風攪局工程又延宕。

廣告 廣告

南投縣觀光處指出，111年3、4月豪大雨，造成埔里觀音瀑布步道圍欄等設施遭巨石砸毀，獲交通部觀光署補助進行埔里觀音瀑布步道環境改善工程，包括欄杆、入口環境美化、休憩座椅、導覽設施、觀景平台及邊坡植栽美化等，未料隔年卡努風災，加上去年0403花蓮大地震及颱風，讓觀音瀑布災情加劇，獲公共工程委員會挹注災修經費。

南投縣觀光處指出，為了遊客安全，埔里觀音瀑布步道避開危險路段進行改道，另外強化步道邊坡整治、設置落石防護網等，近期步道已竣工待驗收，現在正進行綠美化生態營造工程；另外瀑布出入口、台14線旁的停車場及公廁完工，近期將進行斑馬線等標線改善工程，趕在2月、農曆年前完成驗收啟用，再移交南投縣風景區管理所維運管理。