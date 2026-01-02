埔里設置廢棄物掩埋場爭議 反對者成立聯盟要求撤案聲稱絕無商討空間！ - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】一場攸關埔里代代生存權的保衛戰！針對允捷公司擬於南港溪上游設置廢棄物掩埋場一案，由各界組成的「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，今日上午於麒麟里天仙宮旁召開成立記者會。

大聯盟宣布，自 12 月 21 日起至今，短短 12 天內已累積 2 萬 3 千份連署書，展現埔里人守護水源命脈、誓死反對的決心！

埔里設置廢棄物掩埋場爭議 反對者成立聯盟要求撤案聲稱絕無商討空間！ - https://www.watchmedia01.com

今日馬文君立委辦公室楊樹煌執行長、埔里鎮長廖志城、多位縣議員及其助理、村里長、地方文史工作者、醫師及青農代表齊聚，在會前參拜天仙宮玄天上帝，祈求神明賜予力量，助鄉親抗爭成功，讓業者撤案。

廣告 廣告

埔里鎮長廖志城強調，允捷公司擬於水源區掩埋「焚化爐飛灰固化物」等高風險廢棄物，場址緊鄰全鎮賴以生存的地下水系統。在水源頭設置掩埋設施，無論在科學風險或世代正義層面，都難以被社會接受。

縣議員陳宜君嚴厲抨擊，開發單位提交的環評說明書極其敷衍，內容竟然出現「一年 365 天，報告卻寫 380 天」的荒謬錯誤；文中的現況調查皆引用 108、109 年的舊資料，完全沒有進行現地調查，顯示業者對地方環境與居民健康的冷漠與無視！

埔里設置廢棄物掩埋場爭議 反對者成立聯盟要求撤案聲稱絕無商討空間！ - https://www.watchmedia01.com

縣議員潘一全、蘇昱誠、陳宜君，前議員王彩雲、黃志學與兩位議員助理皆憂心表示，掩埋場設置於上游，地下滲漏具「隱蔽性」，民眾往往要等到河川、茭白筍受污染或身體出問題後才會驚覺。這種對環境、健康皆「不可逆」的開發案，民意代表一致堅決反對！

地質與環境專家簡史朗老師發出警告，埔里為「封閉性盆地」，地下水脈緊密相連，全鎮飲用水幾乎全數仰賴地下水源。

文史工作者潘樵老師（潘祈賢）補充，埔里位於烏溪上游，污染將一路蔓延至國姓、草屯、台中及彰化，這不只是埔里的家務事，更是中台灣的環境危機。

前議長粘國西強烈表態，埔里以優質礦泉水聞名全國，絕不容許水源頭遭受任何事業廢棄物威脅，必須捍衛埔里人喝純淨好水的權利。

埔里設置廢棄物掩埋場爭議 反對者成立聯盟要求撤案聲稱絕無商討空間！ - https://www.watchmedia01.com

麒麟里長黃戊寅與中正村長石金水代表基層發聲，直言水往低處流，上游一旦受污，下游農產業與村民生計將徹底崩盤。

醫師代表黎俊奇醫師則從醫學角度提醒，重金屬污染將透過食物鏈殘留，毒害後代子孫。

藝文界前輩黃義勇老師也分享，家中孫輩自發性簽署反對連署，顯示守護水源已是跨世代的共同決心。

大聯盟發起嚴正宣言，強調本案涉及生存底線，絕無商討空間，他們也提出兩項訴求訴求：一、要求開發單位自行撤回「南投縣埔里鎮環保處理事業開發案」申請。二、要求南投縣政府尊重民意，在環境影響說明書資料未臻完整前，停止審查或直接駁回本案。