埔里還清負債加碼社福！敬老金變3000元 0至5歲可領12萬

民進黨埔里鎮長廖志城(後排中)上任還清公所負債，並加碼老幼社福，盼照顧更多長輩與減輕育兒壓力。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕明年選舉將屆，民進黨埔里鎮長廖志城今舉辦7年施政報告，廖表示，上任之初鎮庫短絀6300萬元，但經過7年努力，現已累積賸餘4億2700萬元，因此明年起，重陽敬老禮金將從2000元加碼至3000元，1至5歲還有2萬元兒童生日禮金，再加上生育補助2萬元，等於0至5歲可領12萬，盼減輕家長負擔。

廖志城表示，2018年甫上任，公所累計短絀6300萬元，鎮庫存款為8900萬元，近年透過向中央爭取經費，降低公所財政負擔，不僅逐步改善杷城排洪道防洪設施，33個里的長照據點也設置44處，覆蓋率百分百，達成在地老化，公所到今年累積賸餘也達4億2700萬元，較7前年增加4億9000萬元。

廖志城說，公所還完負債後，這2年也逐步提升老幼社福，例如生育補助去年起每胎從1萬元變2萬元，明年起還有1至5歲「兒童生日禮金」，幼兒每年可領取2萬元，意即只要在埔里出生、長大就可領12萬元，盼提供家長最大育兒支持。

另外，今年起新增喪葬慰問金，每案可請領5000元，重陽敬老禮金不僅從今年1萬元變2萬元，明年還加碼到3000元，讓長輩能實質感受到被照顧與尊重。

廖志城說，除了加碼社福，在市區的仁愛公園老人會館，今年也因結構安全疑慮啟動拆除，公所在不舉債原則下，分年投入近億元重建，預計明年底完工，屆時將成為兼具集會所、活動中心的多功能服務空間，方便鎮民親近使用。

民進黨埔里鎮長廖志城，向鎮民說明執政7年來的施政成果。(記者劉濱銓攝)

