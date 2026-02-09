埔里鎮公所及埔里鎮民代表會慰勞加強重要節日服勤人員 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為期15天的115年「加強重要節日安全維護」工作，於9日晚間10時正式展開，南投縣埔里鎮公所及埔里鎮民代表會特別慰勞服勤人員，致贈慰問金、禮券，感謝警察、消防及協勤民力為維護治、交通等工作的辛苦付出。

埔里鎮公所及埔里鎮民代表會慰勞加強重要節日服勤人員 - https://www.watchmedia01.com

「加強重要節日安全維護」也是過去所謂的「春安工作」，今晚10時正式啟動，至2月23日24時止，為期15天，農曆春節假期長達9天，特別加強治安、交通，也因為許多人的付出，民眾才能安心歡度佳節，今天下午公所3樓大禮堂也舉行「加強重要節日安全維護」工作慰問，包括警察、消防、義警、民防、義交及社區守望相助隊近40個單位，分別由鎮長廖志城、鎮民代表會主席林釧儀、鎮民代表洪惠梅、王銘彥等人致贈慰問金、禮券，縣議員陳宜君也到場致意。

廣告 廣告

埔里鎮公所及埔里鎮民代表會慰勞加強重要節日服勤人員 - https://www.watchmedia01.com

鎮長廖志城表示，非常感謝所有參與「加強重要節日安全維護」協勤人員，因為必須犧牲晚上的休息時間排班守護家園，讓鄉親能夠安心過好年，尤其最近寒流來襲，深夜的溫度更低，人員得頂著酷寒出勤，非常辛苦，代表鎮民致上最高的敬意與謝意。

埔里分局副分局長謝耀賢也指出，今年「加強重要節日安全維護」有三大重點工作，分別是治安平穩、交通順暢及民眾安心，尤其春節將至，民眾要特別小心居家、財物安全，針對詐騙案要提高警覺，若接獲可疑訊息，切勿驚慌，可透過「165」反詐騙專線或向當地分局、派出所尋求諮詢協助，守住自己辛苦血汗錢。（圖／記者石振賢翻攝）