埔里鎮新生路住宅凌晨發生火警及時搶救幸無傷亡初估損失約200萬元

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】埔里鎮新生路148-3號住宅7日凌晨2時58分發生火警，消防局獲報後立即出動21雲梯車．水箱車．水庫車及救護車出動消防人員8名，現場為2層樓鐵皮加強磚造倉庫及住宅混用建築物，正面第一棟為住宅使用，第2棟為倉庫使用，用於飼養鳥類及儲放金紙，第三棟為倉庫儲放寶特瓶原料，抵達現場時第2棟倉庫已陷入全面燃燒，

並往第一棟及第三棟建築燃燒，第一棟屋主1人受困2樓冷氣室外機上，立即架梯將受困屋主1人救下，並佈署水線4條阻截並撲滅火勢 後續群呼埔里義消約30人，及加派中心碑水箱車，中心碑水庫車，魚池水箱車，雙冬水庫車及草屯水庫車前往支援，

於3時31分控制火勢3時51分順利撲滅火勢，人車於5時27分返隊。據統計共出動人力:約50人，:屋主1人輕微嗆傷未送醫，損失情形:現場初估財物損失約200萬元。（圖／消防局明宏提供）