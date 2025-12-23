埔里鎮長廖志城就職7週年 施政成果全面展現

埔里鎮長廖志城率團隊舉開就職七週年施政成果發表記者會。（圖:埔里鎮公所提供）

埔里鎮長廖志城就職滿七週年，鎮政推動始終秉持「與鄉親作伙生活」的治理理念，從財政體質改善出發，逐步擴大社會福利、強化公共建設、推廣觀光產業、重視多元族群文化發展，讓埔里在穩健中前進，廖志城表示，回顧七年施政，埔里鎮在社福、建設、環境、文化等各面向均有顯著提升，即便任期僅剩最後一年，公所團隊仍將全力以赴，持續為鄉親打造更宜居、更溫暖的埔里城。

財政治理方面，一○七年底累計短絀高達六千三百萬元，鎮庫存款亦僅八千九百萬元，鎮長一○八年上任後，積極尋求中央補助款推動地方建設，並落實財政紀律，初任第一年即創造八千六百萬元賸餘，不僅彌平前年度短絀，還額外增賸餘一千九百萬元，截至一一四年底公告累積賸餘已達四億二千七百萬元，增幅四億九千萬元。

穩健財政基礎成為社會福利全面升級重要後盾，埔里鎮近年持續加碼敬老政策，重陽敬老禮金自一○八年起逐年提高，一一四年六十五歲至九十九歲長輩每人可領二千元，並從一一五年起再調升至三千元，相關預算提升至五千三百多萬元，讓長輩實質感受到被照顧與被尊重；家庭與就學支持政策也同步擴大，「青年起飛助學圓夢計畫」推動至今，累計發放超過二百一十五萬元助學金，協助弱勢學生穩定就學；針對全國競賽例如科展、各式體育項目表現優異師生、指導教練，公所也會頒發獎金，鼓勵師生在各領域多元發展；為提倡全民運動，台灣地理中心碑系列賽事，由原本只有網球運動，今年已擴大為網球、匹克球、籃球、慢壘、游泳、足球、女壘等各項運動賽事；公所自一○八年起逐年提升學校及立案社團辦理社教及體育相關活動或至外參賽補助，至一一四年底總計補助超過五百萬元。

社會安全網的建構，埔里鎮自一○八年設立食（實）物銀行，至今服務逾二千二百戶次，有效減緩弱勢家庭生活壓力，一一四年新增喪葬慰問金，只要設籍滿一年，家屬即可申請慰問金五千元，給予家庭即時支持；因應少子化趨勢，鎮公所亦持續強化育兒政策，除將生育獎勵金調升至每胎二萬元外，一一五年加碼推出「兒童生日禮金」，凡一至五歲幼兒每年可領取二萬元，成為家長最有感的育兒支持措施之一；因應幼兒教育及照顧法新制，努力克服師資難覓問題，新學年持續開辦幼兒園大班，維持幼教品質與園所運作，贈送幼兒園學童每年夏、冬季制服各一套，減輕家長負擔。

針對高齡照顧與社區治理方面，埔里鎮已完成三十三里長照據點全面布建，共設置四十四處服務據點，達成100%覆蓋率，落實在地老化、安心生活的目標，社區營造成果亦屢獲中央肯定，連續8年榮獲金牌農村與衛福部金卓越社區獎項，斥資五千多萬元興建的珠仔山社區活動中心，將由國立暨南國際大學接手經營，成為全國首例「大學與鄉鎮公所合作」的長照整合型服務場館，開創地方與學術共榮的新模式。

公共建設方面，鎮公所持續補強社福與生活機能，仁愛公園老人會館因結構安全疑慮啟動拆除重建，未來將轉型為多功能社會福利館，在不舉債原則下分年投入近億元，預計於一一五年底完成；攸關市區防洪安全的杷城排洪道，自一○八年起分期向中央爭取三期共一點五億經費改善水岸環境，第四、五期也持續規劃爭取補助執行，逐步打造兼具防洪與景觀的城市水岸；道路品質與行人安全亦是重點施政項目，7年來累計爭取內政部近四億元經費，改善多條市區重要道路與校園周邊人行環境，同時斥資逾三千萬元增設近九百支監視器，大幅提升社區治安；以二點七億於第七公墓新建地下一層地上五層的第三納骨塔，預估可供未來三十年使用，持續增加鎮庫收益。

在環境永續與清潔量能方面，爭取環境部經費整建掩埋場與轉運站，改善清潔隊部環境；推動「資源回收安全日」，每週一集中回收廢玻璃、廢日光燈管與燈泡及廢棄小家電，提升分類效率，保障第一線人員安全，最高單日回收逾九噸，顯示宣導與鎮民配合見成效；恢復停辦多年的舊衣回收，累計回收量已突破五十公噸，展現循環經濟成效；今年透過寶湖宮天地堂地母廟捐贈價值五百萬元大型環保抓斗車，大幅提升資源回收作業效率。

觀光產業發展則以「點亮台灣之心」為願景，虎頭山與地理中心碑成功爭取納入日月潭國家風景區，逐年完成虎頭山停車場與公廁、鯉魚潭步道整建、新闢鰲頭山銜接虎頭山步道，擴大登山健行範圍與效益；爭取完成地理中心碑第2層「台灣之心」意象與觀景平台，第一層遊客中心與環境營造也預計一一五年完工啟用陸續完工，擴大觀光深度與遊客停留時間；埔里鎮品牌吉祥物「噗哩」透過商標授權、產業聯名與國際交流，成為行銷埔里的重要象徵；每年元宵節期間舉辦森林逐燈祭，暑假期間桃米親水公園親水節，秋季於埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心舉辦埔里花卉展，今年再新增「埔里山城有聲」演唱會，一年四季觀光產業活動持續吸引人潮，帶動地方經濟與觀光消費。

在文化與族群共榮方面，埔里鎮有多元族群，原住民族逾四千人，一○八至一一○年爭取縣府補助約四百萬元，進行原住民族部落文化健康綜合服務據點友善空間整建（愛加倍文建站、慕懷愫文建站、力發文建站），並舉辦埔里山城原住民產業文化祭等多項活動；爭取行政院客委會逐年補助進行廣成里小埔社庄環境營造規劃設計暨工程案；埔里也是平埔族群聚居重要城鎮，一一二年舉辦平埔族群入埔二百年紀念活動，今年則舉行大埔城社廳設治一百五十週年紀念特展，二項活動均出版紀念專書，保存珍貴文字、圖像，《平埔族群入埔200年》紀念專書連同圖書館出版《考古埔里》，更榮獲國史館台灣文獻館獎勵出版文獻書刊佳作獎。

埔里清醮活動已有一百二十年歷史，一一一年爭取縣府文化局將埔里祈安清醮法會登錄為南投縣民俗無形文化資產，並邀集文史工作者編輯、設計並印製「埔里建醮·傳香二甲子《埔里鎮庚子年祈安五朝清醮祭典全紀錄》」專刊一萬本，一一二年再辦理「二○二三年埔里三獻祈安清醮法會文化資產數位保存紀錄計畫」，製作三獻清醮活動紀錄片，作為埔里鄉土教材。

埔里鎮立圖書館也獲獎無數，一○八年起連續六年榮獲國家圖書館表揚「整體閱讀力表現績優城市」獎項；廖志城表示，2年前為平埔族群入埔二百年紀念，今年又逢埔里社廳設治滿一百五十週年，有幸能在任內恭逢埔里重要歷史大事紀，埔里的發展與改變不是一蹴可幾，感念前人一步一腳印累積而成，公所團隊也將持續以穩健財政為後盾，深化社會照顧、完善建設、守護環境，與鄉親攜手同行，共同打造一座真正宜居、幸福、有溫度的埔里山城。