埔里鎮長廖志城鎮政七週年施政報告 作伙打造幸福埔里城

▲埔里鎮長廖志城就職滿七週年，今日舉行鎮政七週年施政成果報告記者會，表達感謝七年來埔里各界齊心合作、一路相挺打拼，促進埔里的城鎮光榮感大大提升，作伙拼出「幸福埔里城、作伙好生活」的成果。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】埔里鎮長廖志城就職滿七週年，23日舉行鎮政七週年施政成果報告記者會，廣邀埔里鎮鎮民代表、里長等出席，向鄉親報告施政成績，也表達感謝七年來埔里各界齊心合作、一路相挺打拼，促進埔里的城鎮光榮感大大提升，這一切都是大家作伙拼出「幸福埔里城、作伙好生活」的成果。

廖志城表示，自上任以來始終秉持「與鄉親作伙生活」的治理理念，從健全財政體質出發，逐步擴大社會福利、推動公共建設、發展觀光產業並深化多元族群文化，讓埔里在穩健中持續前進。即便任期僅剩最後一年，公所團隊仍將全力以赴，持續為鄉親打造更宜居、更溫暖的埔里山城。

在財政治理方面，廖志城指出，107年底埔里鎮累計短絀高達6,300萬元，鎮庫存款僅8,900萬元，財政壓力沉重。108年上任後，積極爭取中央補助推動地方建設，同時落實財政紀律與控管支出，首年即創造8,600萬元賸餘，不僅彌平前年度短絀，還額外累積1,900萬元賸餘。截至114年底公告，累積賸餘已達4億2,700萬元，增幅約4億9,000萬元，為後續社福政策與公共建設奠定穩固基礎。

穩健的財政成為社會福利全面升級的重要後盾。埔里鎮近年持續加碼敬老政策，重陽敬老禮金自108年起逐年提高，114年65歲至99歲長輩每人可領2,000元，115年起再調升至3,000元，相關預算提升至5,300多萬元，讓長輩實質感受到尊重與照顧。家庭與就學支持方面，「青年起飛助學圓夢計畫」推動至今，已累計發放超過215萬元助學金，協助弱勢學生穩定就學；針對在全國科展、體育競賽等表現優異的師生與指導教練，公所也提供獎勵金，鼓勵多元發展。為推廣全民運動，「台灣地理中心碑系列賽事」從原本單一網球賽事，擴大為網球、匹克球、籃球、慢壘、游泳、足球、女壘等多項運動；自108年起逐年提高學校及立案社團社教與體育活動補助，至114年底累計補助已超過500萬元。

社會安全網建構亦持續深化。埔里鎮自108年設立食（實）物銀行，至今已服務逾2,200戶次，有效減緩弱勢家庭生活壓力；114年新增喪葬慰問金，只要設籍滿一年即可申請5,000元慰問金，提供家庭即時支持。因應少子化趨勢，鎮公所將生育獎勵金調升至每胎2萬元，並於115年加碼推出「兒童生日禮金」，凡1至5歲幼兒每年可領2萬元，成為家長最有感的育兒支持政策之一。面對幼兒教育新制與師資不易招募的挑戰，公所仍努力維持幼教品質，新學年持續開辦幼兒園大班，並贈送幼兒園學童每年夏、冬季制服各一套，減輕家長負擔。

高齡照顧與社區治理方面，埔里鎮已完成33里長照據點全面布建，共設置44處服務據點，達成100%覆蓋率，落實在地老化、安心生活。社區營造成果也屢獲中央肯定，連續八年榮獲金牌農村與衛福部金卓越社區獎項。斥資5,000多萬元興建的珠仔山社區活動中心，未來將由國立暨南國際大學接手經營，成為全國首例「大學與鄉鎮公所合作」的長照整合型服務場館，開創地方與學術共榮的新模式。

公共建設方面，鎮公所持續補強社福與生活機能。仁愛公園老人會館因結構安全疑慮啟動拆除重建，未來將轉型為多功能社會福利館，在不舉債原則下分年投入近億元，預計115年底完工。攸關市區防洪安全的杷城排洪道，自108年起分期向中央爭取三期共1.5億元經費改善水岸環境，後續第四、第五期工程也持續規劃中，逐步打造兼具防洪與景觀的城市水岸。道路品質與行人安全亦是重點施政項目，七年來累計爭取內政部近4億元經費，改善市區重要道路與校園周邊人行環境，並斥資逾3,000萬元增設近900支監視器，大幅提升社區治安。此外，以2.7億元於第七公墓新建地下1層、地上5層的第三納骨塔，預估可供未來30年使用，也將持續挹注鎮庫收益。

在環境永續方面，埔里鎮爭取環境部經費整建掩埋場與轉運站，改善清潔隊部作業環境；推動「資源回收安全日」，每週一集中回收廢玻璃、廢日光燈管、燈泡與廢棄小家電，提升分類效率並保障第一線人員安全，最高單日回收量逾9噸，成效顯著。恢復停辦多年的舊衣回收，累計回收量已突破50公噸，展現循環經濟成果；今年更獲寶湖宮天地堂地母廟捐贈價值500萬元的大型環保抓斗車，大幅提升資源回收作業效能。

觀光產業發展以「點亮台灣之心」為願景，虎頭山與地理中心碑成功納入日月潭國家風景區，逐年完成虎頭山停車場、公廁、鯉魚潭步道整建及新闢鰲頭山銜接虎頭山步道，擴大登山健行範圍。地理中心碑第二層「台灣之心」意象與觀景平台已完成，第一層遊客中心與環境營造也預計於115年完工啟用，延長遊客停留時間。埔里品牌吉祥物「噗哩」透過商標授權、產業聯名與國際交流，成為行銷埔里的重要象徵；元宵森林逐燈祭、暑假桃米親水節、秋季埔里花卉展及今年新增的「埔里山城有聲」演唱會，形塑一年四季皆有亮點的觀光節奏，帶動地方經濟。

在文化與族群共榮方面，埔里鎮原住民族人口逾4,000人，108至110年間爭取縣府補助約400萬元，整建多處原住民族文化健康服務據點，並舉辦原住民產業文化祭。另爭取客委會補助推動廣成里小埔社庄環境營造；平埔族群入埔200年與埔里社廳設治150週年紀念活動，均出版專書保存珍貴史料，其中《平埔族群入埔200年》紀念專書更榮獲國史館台灣文獻館獎勵出版佳作。埔里祈安清醮法會也登錄為南投縣民俗無形文化資產，並完成專刊與數位紀錄保存，成為珍貴的鄉土教材。

埔里鎮立圖書館同樣成果豐碩，自108年起連續六年榮獲國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」獎項，並多次獲得建築空間與創新服務特色獎，近年也爭取文化部補助約1,200萬元，出版多本地方文化專書。

廖志城表示，兩年前適逢平埔族群入埔200年，今年又迎來埔里社廳設治150週年，能在任內與鄉親共同見證歷史深具意義。埔里的成長來自世代累積，未來公所團隊將持續以穩健財政為後盾，深化社會照顧、完善建設、守護環境，與鄉親攜手同行，共同打造一座真正宜居、幸福、有溫度的埔里山城。