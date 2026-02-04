埔里鎮首發1至5歲兒童生日禮金記者會 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣埔里鎮公所自115年起推動兒童生日禮金，凡生日後滿1至5歲並符合資格的兒童，可獲得生日禮金1年2萬元，鎮公所4日於鎮立幼兒園舉行兒童生日禮金發放記者會，1月30日止有66件申請案，12件已審核並完成匯款，成為這項福利措施首批受惠者，其餘也辦理相關匯款作業，2月初就能入帳，鎮公所則特別提醒家長務必在兒童生日後3個月內主動提出申請，一旦逾期，這項「好康」即視同自動放棄，2萬將變成泡影。

埔里鎮長廖志城表示，鎮公所近8年來積極改善財政狀況，在財政健全的前提下，全力提升社會福利措施與擴大建設，113年已將生育補助金每胎從1萬元提高為2萬元，115年起再推動滿1至5歲兒童每年2萬元生日禮金福利政策，盼能減輕家長育兒的經濟負擔，這項重大福利措施去年底已獲得鎮民代表會支持審議通過。

只要自115年起生日後滿1至5歲兒童及父母一方或監護人設籍埔里鎮滿1年，即可申請兒童生日禮金，應備資料包括兒童戶籍謄本（限申請當月且記事欄不得省略）、父母一方或監護人或實際照顧者之戶口名簿或戶籍謄本（限申請當月且記事欄不得省略）、申請人及代辦人身分證及印章、申請人存摺封面影本，備齊以上資料連同申請書及完成簽名或蓋章的領據，向鎮公所民政課提出申請，兒童生日禮金採匯款方式，相關作業程序大約需要3週即可完成，1月30日止有66件申請案，12件已完成審核匯款，其餘也在辦理請款階段，最快2月初就能入帳。

廖志城鎮長特別強調，這項福利政策是採申請制，滿1至5歲及符合設籍滿1年等相關規定的兒童，家長務必在其生日後的3個月期限內，主動備齊相關資料向鎮公所民政課申請，否則逾期視同自動放棄，2萬元生日禮金將成為泡影，提醒家長別讓自身權益悄悄溜走，為讓民眾更清楚兒童生日禮金申辦資格與要件，鎮公所除加強網路宣傳也印製相關海報於各里、社區、學校及公私立幼兒園張貼。

鎮公所表示，除了兒童生日禮金，鎮立圖書館也配合教育部推動「閱讀起步走－嬰幼兒閱讀推廣活動計畫」，由公共圖書館送給0至5歲幼兒第一份閱讀禮袋，只要家有0至5歲幼兒，家長可攜帶戶口名簿或手機拍照存檔，至鎮立圖書館申辦借閱證，即可獲得幼兒閱讀禮袋，讓閱讀從0歲開始扎根，開啟孩子喜愛閱讀、擁抱浩瀚書海的那扇門，累積更多的知識，讓這項無形的財富陪伴孩子一生。（圖／記者石振賢攝）