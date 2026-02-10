埔里首起垃圾有「輻射源」害退運 真相曝竟來自「尿布」

記者陳佳鈴／南投報導

埔里垃圾車因輻射偵測數值異常而遭退運，現場清潔人員一度感到震驚。（圖／翻攝埔里清潔隊）

南投縣埔里鎮日前在垃圾外運作業中，因輻射偵測數值異常而遭退運，現場清潔人員一度感到震驚。經核能安全委員會進一步調查後確認，異常來源並非工業或核能污染，而是大量廢棄紙尿布中檢測出微量放射性核種「鎦-177」。

對此，醫界指出，鎦-177（Lu-177）屬於臨床常見的治療用核醫藥物，病患接受治療後，短時間內在體內或排泄物中殘留極微量放射性，屬於可預期且安全的現象，並不會對一般民眾健康造成影響。

亞東醫院心臟內科暨核子醫學科主治醫師吳彥雯說明，鎦-177目前已廣泛應用於醫療領域，主要用於神經內分泌腫瘤與攝護腺癌的精準標靶治療。該核種所釋放的是低能量、短距離的輻射，穿透力極低，幾乎不會影響周遭環境或他人。

她進一步指出，社會大眾往往一聽到「輻射」就聯想到核電廠事故或高劑量放射線治療，但醫療用途的放射性物質在劑量、形式與風險上皆截然不同。像是骨骼掃描或正子斷層掃描（PET）同樣會使用放射性同位素，其特性即是半衰期短、劑量低；而鎦-177更是將放射線精準導向腫瘤部位，僅在極小範圍內發揮治療效果。

吳彥雯強調，鎦-177的有效輻射距離不到10公分，即便病人在注射後與他人近距離接觸，也幾乎不會造成任何輻射暴露。實務上，只有高度靈敏的專業儀器，才可能在病患排泄物中測得極低劑量的殘留，其輻射強度甚至低於多數核醫檢查。

至於此次垃圾清運過程中被偵測出異常數值，她表示，現行輻射監測設備靈敏度極高，「微量也難以遁形」，因此即使是病患返家後自然排出的放射性殘留，也可能被儀器捕捉。她補充，相較於需住院隔離的碘-131治療，鎦-177無論在劑量或穿透力上都低得多，國內外醫學界皆認為無須住院觀察，其排泄物亦可依一般垃圾處理規範進行。

吳彥雯認為，這起事件反映的，可能是偵測設備更新後靈敏度提升，以及第一線人員對核醫治療相關知識仍有不足。她呼籲，民眾無須因此產生恐慌，許多接受核醫檢查或治療的病患，在短時間內被測得微量放射性都是常見情況，屬於安全且受控的醫療行為。

