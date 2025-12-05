埔里「嘜問阮吔名功德會」 行善多年助人無數

歲末寒冬送暖之際行善義舉埔里鎮公所特別致贈感謝狀。（圖：公所提供）

人手一機的時代，通訊軟體成為民眾日常傳遞訊息、聯絡感情或參與活動的重要工具，南投縣埔里鎮則有一群人，多年來透過群組揪團行善助人，暖心無數，受扶助個案逾千例，他們為善不欲人知，團名「嘜問阮吔名」也成為他們默默行善的最佳詮釋，鎮長廖志城特別頒贈感謝狀，表揚功德會善友們的溫情付出。

「嘜問阮吔名功德會」緣起於地震災後，許多家庭經濟狀況陷入困境，當時功德會執行長曾鈴錫等人只要得知鄉親家中發生疾病、車禍、意外致死等重大變故待援，就會發動親朋好友前往關懷慰問，物資、現金不論多寡，大家量力而為，積少成多，再將善心快速送到案家，以解燃眉之急，多年來在大埔里地區扶助個案已破千例，成為地方善的力量。

隨著手機日益普及，通訊軟體也成為多數民眾日常生活必備傳遞訊息的便利工具，為提升助人行動力，善友們則是成立群組，方便聯繫通報，十年來持續有成員加入，目前已經是一個成員近三百人的大群組，眾人不定期集資做公益，感於愛心來自十方大德，團員不求名利與回報，索性以「嘜問阮吔名」為群組命名，也符合當初成團宗旨。

每當鄉親家中發生變故待援，透過村里長轉介或其他人員、社團通報，該會展開關懷慰問，每次援助金額為一萬元，補貼案家喪葬費用或其他必須開支，並於群組公布援助報告，服務範圍涵蓋埔里、國姓、魚池、仁愛等四鄉鎮，平均每週都有服務個案，讓許多弱勢家庭受惠，也盼這股暖流能延續下去。