埔里 垃圾輻射過量 疑源自化療者紙尿布
南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運，導致重達18噸的垃圾暫置於垃圾堆置場，也讓第一線清潔人員曝露在危險之中。核能安全委員會（NSC）看新聞後9日主動攜帶設備到埔里清潔隊檢測，研判應是家戶民眾接受化學治療，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑所致。
埔里清潔隊6日以3輛轉運車載走垃圾至焚化廠，其中1車卻在進焚化廠前被偵測出輻射值超標，整車遭退回，由於埔里清潔隊不清楚輻射物及輻射量是否對人體有危害，車輛暫停放在場外。沒想到9日外運的7車又被退回1車，原因同樣是輻射過量，隊員坦言從未遇到類似情況，無奈又緊張。
環保局長李易書受訪時一度懷疑是醫療器材殘留輻射導致，經由核能安全委員會以手提式輻射偵測器進行檢查後，在數大袋廢棄紙尿布中發現輻射反應，研判是家戶民眾接受化學治療後，排放紙尿布的尿液殘留化療藥劑。
清潔隊強調輻射量低，對人體健康無不良反應，請民眾放心。遭退運的垃圾也已將超標廢棄物挑出，其餘另外暫置，待輻射量確認合乎標準後再排定外運去化。
南投醫院放射治療科醫師翁益強指出，一般進行正子攝影、核子醫學檢查的病人因使用藥劑，身體會殘留劑量合理亦低的醫療輻射，僅有甲狀腺癌患者會使用較高劑量的藥劑，但通常病人會留院治療，廢棄物則是集中消毀，不會流入一般家戶垃圾。
